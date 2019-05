"Cascio in Festa 2019" rinviata a data da destinarsi

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 17 maggio 2019, 15:15

Domenica 19 maggio alle 10, nell'Auditorium Chiesa di San Francesco, torna l'appuntamento con la cerimonia di premiazione della "Fedeltà al lavoro e del Progresso economico", promossa come ogni anno dalla Camera di commercio di Lucca. Saranno consegnati 84 premi a dipendenti, imprese, imprenditori e amministratori della provincia di Lucca

venerdì, 17 maggio 2019, 15:09

Denunciato per guida in stato di ebbrezza un uomo 51enne di Sillano-Giuncugnano, fermato per un controllo a Piazza al Serchio mentre era alla guida della propria auto

venerdì, 17 maggio 2019, 13:00

Manca veramente pochissimo all'evento "Cascio in Festa 2019" di domenica 19 maggio ospitato dal paese di Cascio che tutta la Garfagnana, e non solo, sta attendendo

venerdì, 17 maggio 2019, 09:55

Ancora la scuola tra le priorità della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. È infatti aperto il bando annuale “Innovazione scolastica” per l’attribuzione di contributi valevoli per il 2019, che ha per obiettivo il sostegno a progetti e iniziative che promuovano l’innovazione in campo educativo

giovedì, 16 maggio 2019, 19:25

In attesa dell’apertura dei centri estivi 3-6 anni e 7-14 anni, da lunedì 10 giugno e fino a venerdì 28 giugno prenderanno il via a San Romano in Garfagnana, con sede presso la biblioteca comunale, laboratori ed attività didattiche per bambini/e dai 6 agli 11 anni

giovedì, 16 maggio 2019, 14:23

Martedì 21 maggio, alle 10, a Gramolazzo, presso il molo sul lago in località Rimessa di Agliano, si procederà alla sottoscrizione della convenzione fra regione e comune relativa al finanziamento dei lavori di realizzazione della pista ciclopedonale e parco giochi-campeggio