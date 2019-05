Garfagnana



Castiglione - Isola, un gemellaggio sempre più stretto

lunedì, 13 maggio 2019, 08:41

di simone pierotti

Si rinnova il gemellaggio tra Castiglione di Garfagnana e il piccolo comune francese Isola. I rappresentanti della cittadina transalpina hanno fatto visita al paese garfagnino, ricevuti con gli onori in comune dell’amministrazione ed in particolare dal presidente della Commissione Gemellaggio Roberto Tamagnini.



Si tratta di un rapporto costruito nel tempo e coltivato con i viaggi e lo scambio dei prodotti tipici e della valorizzazione turistica. Si ricorda, due anni fa, quando ad Isola venne organizzata una mostra su Castiglione, di grandissimo successo. Il prossimo anno ricorrerà il decennale.



Tamagnini confida che, in caso di rielezione, verrà organizzata una grande festa per celebrare l’anniversario, mettendo in piedi un evento che esalti tradizioni, cultura e tipicità di entrambe le realtà. “Lavorerò perché il rapporto tra i nostri comuni cresca – conclude il consigliere comunale – credo molto in opportunità come queste, il mio sogno è la realizzazione di uno scambio tra studenti”.