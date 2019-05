Garfagnana : gallicano



Colle Acinaia ha il suo “Parco la Campagna”

domenica, 12 maggio 2019, 11:31

di loreno bertolacci

Come consuetudine, ultimato un intervento pubblico si fa l’inaugurazione. Anche a Colle Acinaia, ieri alle 18,30 in punto, è avvenuto tutto questo, e fin qui niente di strano. Ma a dire il vero qualche cosa di diverso c’è stato, come ha sottolineato bene il sindaco di Gallicano David Saisi, complimentandosi con la collettività di questo borgo e con tutti quelli che hanno collaborato con questo ambizioso progetto, ora realizzato.



Con un tempo inclemente si è svolta la manifestazione di inaugurazione del “Parco la Campagna”, alla presenza di un buon numero di persone che hanno sfidato la pioggia. Dopo il consueto taglio del nastro e la benedizione il primo cittadino ha detto: “Noi amministrazione abbiamo dato qualche gioco alla comunità di Colle Acinaia, loro hanno trasformato questi giochi in un parco pubblico. Un grazie doveroso a tutta questa gente che si è impegnata a portare avanti l’ambizioso progetto”.



Si può ben dire quindi che la sinergia tra l’amministrazione di Gallicano, gli abitanti di Colle Acinaia, l’associazione la Campagna di cui fanno parte le comunità di Turritecava, Colle Acinaia e quelle delle località Campi e Busdagno e tutti quanti hanno dato una mano hanno fatto la differenza. Un’opera pubblica fatta dai cittadini che hanno avuto la voglia di mettersi in gioco, come spesso accade da queste parti, per vedere realizzato un loro sogno, quello di un parco giochi sul territorio. Un bell’esempio per tutti, dal quale si dovrebbe trarre un insegnamento.



La presidente dell’Associazione la Campagna ha sottolineato che questa associazione, presente sul territorio da poco più di dieci anni, ha speso fino ad ora circa settantamila euro, somme che non sono mai state chieste ma sono venute fuori da donazioni volontarie e attraverso l’organizzazione di manifestazioni. Tutto denaro speso sul territorio, per il territorio e la comunità di appartenenza ma anche per tutti quelli che hanno modo di passare da queste parti. Un bell’esempio virtuoso ma neppure lei riesce a capacitarsi come sia stato possibile raggiungere tali traguardi economici.



L’attività di questa piccola, si fa per dire, comunità continuerà indubbiamente e tutti si aspettano altre piacevoli sorprese per il futuro. Dopo la manifestazione l’immancabile buffet sempre sapientemente servito e allestito dai residenti, con specialità e torte fatte in casa. Colle Acinaia ha ora il suo “Parco la Campagna”, per la gioia dei piccoli ma anche dei meno piccoli.