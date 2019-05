Garfagnana



‘Corsa contro la fame’: via alla campestre Camporgiano-Casatico

venerdì, 10 maggio 2019, 11:50

Domani 11 maggio a Camporgiano si terrà l’evento conclusivo di un progetto didattico-solidale che ogni anno unisce gli studenti di tutto il mondo con il comune scopo di raccogliere fondi per Azione contro la Fame (www.azionecontrolafame.it), organizzazione internazionale che da 40 anni lotta contro la fame e la malnutrizione infantile nel mondo.



La "Corsa contro la Fame" nasce come progetto in Francia nel 1997 e giunge in Italia alla sua quinta edizione, con l’adesione di 303 scuole su tutto il territorio nazionale ed oltre 2000 a livello internazionale, in 30 paesi del mondo. L’obiettivo è di sensibilizzare i cittadini di domani sulle cause e conseguenze della malnutrizione (accentuate, ora più che mai, da guerre e cambiamenti climatici in atto) e soprattutto sulle soluzioni che si possono adottare per sconfiggerla. Tutta l’iniziativa si articola in un processo di conoscenza, responsabilizzazione e acquisizione di competenze di cittadinanza attiva da parte dei ragazzi: la prima fase è stata quella di sensibilizzazione da parte dello staff di Azione contro la Fame, intervenuto nelle classi con filmati, attività didattiche interattive e di riflessione sulle problematiche legate alla fame nel mondo.



Poi fino al giorno della corsa sono i ragazzi che diventano parte attiva del progetto. Difatti viene consegnato loro un “Passaporto Solidale”, strumento chiave del progetto, con il quale ognuno ha la missione di coinvolgere altre persone fuori dalla scuola sulle tematiche affrontate, andando alla ricerca di propri sponsor per la corsa (fra familiari, amici), raccogliendo da ognuno di loro una promessa di donazione per ogni giro di percorso. In questo modo, anche la partecipazione alla corsa diventa attiva e coinvolgente per gli studenti: più giri si riusciranno a percorrere, più si moltiplicheranno le promesse di donazione fatte dai propri sostenitori. Pertanto anche un piccolo contributo, sommato a tanti altri, permetterà di arrivare a una raccolta significativa da parte della nostra scuola.



A Camporgiano siamo così giunti all'evento clou del progetto: l'impegno sportivo e l’entusiasmo degli alunni, degli insegnanti e dei genitori che vorranno partecipare saranno decisivi, domani, per concretizzare un aiuto fattivo verso i bambini dello stato africano del Ciad, fra i più poveri del mondo.