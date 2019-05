Garfagnana : gallicano



Ecomuseo delle Alpi Apuane, un progetto che fa scuola

giovedì, 9 maggio 2019, 15:31

di tommaso boggi

“Un’esperienza di sicuro successo perché non è calata dall’alto, dalle istituzioni, ma viene invece dal basso, dal territorio”: così ha detto il primo cittadino David Saisi, parlando dell’Ecomuseo delle Alpi Apuane, iniziativa partita nel 2015, che questa mattina ha presentato un resoconto del lavoro svolto a cittadinanza e sindaci dei comuni coinvolti nella sala consiliare del comune di Gallicano.

Presenti infatti i primi cittadini (o chi in loro vece) dei vari comuni aderenti all’iniziativa che coinvolge un territorio ampio da Gallicano fino alla Lunigiana e che si pone come obbiettivo uno sviluppo sostenibile per le realtà locali, con una valorizzazione del patrimonio naturale, architettonico e storico del territorio, puntando quindi su imprese agricole, turistiche e commerciali fortemente legate a questi fattori.

Un’iniziativa ambiziosa e di successo che ha ricevuto riconoscimenti internazionali, come ha spiegato Monica Bolognesi dell’Università di Firenze: infatti l’Ecomuseo è stato portato come esempio anche nell’ambito del Progetto Ruritage dell’Unesco.

Tra i presenti anche l’assessore regionale all’agricoltura Marco Remaschi, che ha sottolineato l’importanza dell'iniziativa: “L’Ecomuseo è un qualcosa di astratto che mette assieme le realtà di tutto il nostro territorio promuovendole. Noi dobbiamo fare in modo che i nostri paesi restino “vivi” - ha affermato Remaschi - e l’Ecomuseo, assieme alle opere infrastrutturali necessarie, fanno si che possano rimanerci”. L’assessore ha poi continuato il suo intervento parlando dell’importanza dell’essere uniti tra comuni per restare competitivi a livello nazionale ed internazionale come regione.

“L’Ecomuseo delle Alpi Apuane è in una fase che, se facessimo una similitudine con la vita, dopo la nascita, l’infanzia e l’adolescenza ora è nella fase della maturità – ha detto il fondatore e storico direttore dell’Ecomuseo Fabio Baroni – stamattina abbiamo fatto il bilancio di quello che è stato fatto dal 2015 fino ad ora. In questo mese – continua Baroni – vi sarà un passaggio elettorale e quindi starà ai nuovi comuni determinare nuove strutture, un nuovo sistema di funzionamento ed anche un nuovo programma. L’Ecomuseo introduce l’elemento dell’integrazione e della collaborazione fra i comuni, territori come i nostri hanno possibilità di sviluppo se riescono a rimanere assieme: è uno strumento di organizzazione delle tante ricchezze del patrimonio locale”.

Baroni ha poi concluso parlando di quella che, a suo avviso, è la vera necessità del territorio: ”C’è bisogno che la popolazione cominci a credere a queste iniziative, che i giovani credano nella possibilità di investire e fare impresa. L’Ecomuseo deve essere lo strumento che le istituzioni mettono in mano a chi vuole fare visto che gli elementi per il successo ci sono tutti”.