Garfagnana



Elezioni, rinnovati i consigli comunali: ecco tutti i consiglieri eletti

martedì, 28 maggio 2019, 09:34

Rinnovati i consigli comunali dei 15 comuni chiamati al voto in Valle del Serchio. Per quanto riguarda i primi cittadini eletti, tanti volti nuovi, ma anche molte conferme: da segnalare, in particolare, la vittoria di tre sindaci donna (Raffaella Mariani, Lucia Rossi e Caterina Campani) e del giovane Andrea Talani. Importanti anche le riconferme di Andrea Tagliasacchi, Patrizio Andreuccetti, Andrea Bonfanti, Nicola Poli, Moreno Lunardi (per il terzo mandato), Francesco Pifferi (idem), David Saisi, Daniele Gaspari e Michele Giannini. Da sottolineare, infine, le vittorie delle due new entry Francesco Pioli e Giovanni Lodovici.



Per quanto riguarda i consiglieri, invece, da evidenziare l'elezione dei tre sindaci uscenti ricandidati nelle liste dei propri comuni: da Dorino Tamagnini a Villa, a Mario Puppa a Careggine, fino a Mario Puglia a Vagli. Tutti eletti i consiglieri di San Romano in Garfagnana dove correva una sola lista. Nessun posto in consiglio invece per i tre candidati sindaco Simone Simonini, Luca Mastronaldi (Barga) e Damiano Simonetti (Gallicano), compresi i candidati consiglieri delle rispettive liste. Infine, notizia di ieri, l'annuncio delle dimissioni dalla carica di consigliere della candidata a sindaco di Borgo a Mozzano Cristina Benedetti che ha lasciato il posto a Indro Marchi.



Ecco la composizione dei nuovi consigli comunali:



1 - Castelnuovo



Sindaco: Andrea Tagliasacchi

Maggioranza: Chiara Bechelli, Patricia Josephine Tolaini, Ilaria Pellegrini, Francolino Bondi, Simonetta Suffredini, Carlo Biagioni, Alessandro Pedreschi e Niccolò Roni ("Per Castelnuovo di Garfagnana – Tagliasacchi sindaco")

Minoranza: Silvia Bianchini, Stefano Coli, Graziano Marchetti e Maristella Radicchi ("Verso Scelte Nuove")



2- Barga



Sindaco: Caterina Campani

Maggioranza: Vittorio Salotti, Maresa Andreotti, Pietro Onesti, Lorenzo Tonini, Sabrina Giannotti, Beatrice Balducci, Sabrina Moni, Giacomo Cella, Sergio Suffredini, Lorenza Cardone ("ViviAmo Barga"). Primo dei non eletti nella lista: Giorgio Salvateci

Minoranza: Francesco Feniello, Claudio Gonnelli, Claudia Gonnella, Andrea Salvoni e Chiara Pinelli ("Progetto Comune")



3- Borgo a Mozzano



Sindaco: Patrizio Andreuccetti

Maggioranza: Armando Fancelli, Roberta Motroni, Alessandro Profetti, Simona Girelli, Rosetta Viviani, Danny Paolinelli, Martina Innocenti, Bellermindo Alberigi ("Missione Domani")

Minoranza: Lorenzo Bertolacci, Yamila Bertieri, Enza Brunini, Indro Marchi ("Orgoglio Comune")



4 - Pescaglia



Sindaco: Andrea Bonfanti

Maggioranza: Gabriele Fulvetti, Valerio Bianchi, Paoletta Demuru, Claudio Simi, Antonella Benvenuti, Gaia Bernardini, Sandro Ricciardi, Vito La Spina ("Progetto Pescaglia")

Minoranza: Pietro Tosi, Gianluca Bocchino, Mauro Santini ("Prima Pescaglia")



5 - Minucciano



Sindaco: Nicola Poli

Maggioranza: Erminio Monelli, Francesco Pierotti, Derio Pierotti detto Alberto, Vittorio Torre, Anna Paladini, Laura Menchelli, Lorenzo Borghesi, Davide Spinetti ("Uniti per Minucciano")

Minoranza: Loris Anchesi, Sauro Casotti, Ettore Masotti ("Minucciano e il territorio per tutti")



6 - Castiglione di Garfagnana



Sindaco: Daniele Gaspari

Maggioranza: Giovanni Battista Santini, Pamela Rossi, Gino Masini, Mauro Bertucci; Stefano Pioli, Agnese Ugolini e Roberto Tamagnini ("Progetto Cambiamento")

Minoranza: Alessandro Lupetti, Davide Piagentini e Renzo Giannotti ("Castiglione Viva")



7 - Fosciandora



Sindaco: Moreno Lunardi

Maggioranza: Roberto Bechelli, Elena Bernardi, Ilaria Nardini, Marcella Pioli, Alessandro Salotti, Paola Salotti e Simone Tognetti ("Uniti per Fosciandora")

Minoranza: Simone Castelli, Lucia Marcucci e Marco Bonini ("Alternativa e Costituzione per Fosciandora")



8 - Camporgiano



Sindaco: Francesco Pifferi

Minoranza: Tiziana Biagioni, Monica Magazzini, Gastone Comparini, Danilo Fabbri, Emo Pocai, Mario Suffredini e Marco Colli ("Insieme per Camporgiano")

Minoranza: Massimo Puppa, Simone Mariani, Patrizio Micotti Giannotti ("Divergenti")



9 - Villa Collemandina



Sindaco: Francesco Pioli

Maggioranza: Francesco Pioli, Stefano Casotti, Valentina Franchi, Michela Lucchesi, Anna Rocchiccioli, Angelo Rossi, Dorino Tamagnini, Alessandro Vanni ("Tradizione e Futuro")

Minoranza: Alberto Comparini, Maria Teresa Nelli e Elio Gaspari ("Il Comune in Comune")



10 - Molazzana



Sindaco: Andrea Talani

Maggioranza: Serena Amedei, Lucia Biagioni, Giuseppe Carli, Federico Corti, Deborah Simonini, Graziano Tardelli e Giancarlo Trombetti ("SìAmo Molazzana")

Minoranza: Armando Pasquinelli, Melania Ferrari e Morena Micchi ("Prima Molazzana")



11 - Gallicano



Sindaco: David Saisi

Maggioranza: Dino Ponziani, Silvia Rossi, Maria Paola Simi, Veronica Pieroni, Silvia Simonini, Serena Da Prato, Maurizio Bacchini, Silvia Lucchesi, Raffaella Rossi, Tommaso Baldacci ("Gallicano C'è")

Minoranza: Furio Valiensi, Zelmiro Corti “detto Mirio”, Antonella Pellegrinotti e Federico Poli ("Uniti per Gallicano")



12 - Fabbriche di Vergemoli



Sindaco: Michele Giannini

Maggioranza: Fabrizio Mariani, Matteo Giannini, Vittorio Giannecchini, Maurizio Puccetti, Veronica Comunelli, Mario Rovai, Germano Tamarri ("Insieme")

Minoranza: Delio Francesco Paolini, Marisa Vannelli, Maria Costanza Forli ("Uniti Svoltiamo con Delio Paolini Sindaco")



13 - San Romano in Garfagnana



Sindaco: Raffaella Mariani

Maggioranza: Stefania Caraffi, Gerry De Lucia, Aldo Ferrarini, Sara Luccarini, Fabio Marovelli, Laura Masini, Fabio Merlini, Elena Pieretti Roberto Rocchiccioli, Nicola Valdrighi ("Uniti per San Romano in Garfagnana")



14 - Vagli Sotto



Sindaco: Giovanni Lodovici

Maggioranza: Mario Puglia, Mirna Pellinacci, Piero Franchi, Angelo Girolami, Luigi Pellegrinotti, Franco Bertagni, Simone Braccini ("Vagli C'è")

Minoranza: Mario Giuseppe Coltelli, Marcello Livio Baisi, Edoardo Fazzani ("Per Vagli e Roggio")



15 - Careggine



Sindaco: Lucia Rossi

Maggioranza: Mario Puppa, Massimo Fornari, Andrea Conti, Antonella Franchi e Serena Mancini ("Uniti per Careggine")

Minoranza: Graziano Vecchi, Nicola Vecchi e Valentina Gabarini ("L'altra lista per Careggine")