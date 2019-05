Garfagnana



Elezioni, schizza l'affluenza a Castelnuovo. Mariani sindaco di San Romano

domenica, 26 maggio 2019, 07:58

Ore 19: Divulgati i nuovi dati provvisori sull'affluenza per le votazioni in Valle del Serchio. Salita vertiginosamente la percentuale dei votanti nel capoluogo garfagnino (74 % per le amministrative, 77,03 % per le europee), in assoluto la più alta in provincia. Alta anche la percentuale a Castiglione di Garfagnana (con un picco del 71,37 % alle europee). A San Romano in Garfagnana, comune con un unico candidato, è stato invece già raggiunto il 50+1 (53,55 %). Salvo sorprese durante lo spoglio, quindi, Raffaella Mariani sarà eletta primo cittadino.

AMMINISTRATIVE

Barga: 55,22 %

Borgo a Mozzano: 53,75 %

Camporgiano: 54,63 %

Careggine: 35,65 %

Castelnuovo di Garfagnana: 74,00 %

Castiglione di Garfagnana: 68,98 %

Fabbriche di Vergemoli: 45,10 %

Fosciandora: 62,85 %

Gallicano: 60,61 %

Minucciano: 64,86 %

Molazzana: 47,03 %

Pescaglia: 51,28 %

San Romano in Garfagnana: 53,55 %

Vagli Sotto: 52,69 %

Villa Collemandina: 47,09 %



EUROPEE



Bagni di Lucca: 35,28 %

Barga: 59,09 %

Borgo a Mozzano: 55,73 %

Camporgiano: 59,19 %

Careggine: 40,28 %

Castelnuovo di Garfagnana: 77,03 %

Castiglione di Garfagnana: 71,37 %

Coreglia Antelminelli: 44,52 %

Fabbriche di Vergemoli: 48,18 %

Fosciandora: 66,36 %

Gallicano: 63,24 %

Minucciano: 66,67 %

Molazzana: 51,06 %

Pescaglia: 52,97 %

Piazza al Serchio: 47,77 %

Pieve Fosciana: 41,98 %

San Romano in Garfagnana: 56,60 %

Sillano-Giuncugnano: 41,30 %

Vagli Sotto: 63,52 %

Villa Collemandina: 49,86 %

Il dato definitivo sull'affluenza si avrà alle 23, orario di chiusura delle urne. Subito inizierà lo spoglio per le elezioni politiche, mentre per le amministrative bisognerà aspettare la giornata di domani (scrutinio alle 14).



Ore 15: Continuano ad arrivare aggiornamenti dalle singole sezioni. Intanto giungono voci di alcune problematiche che sarebbero sorte a seguito di un battibecco scoppiato tra alcuni rappresentanti di lista presenti alla sezione 7 di Fornaci di Barga. Sul posto sarebbe dovuto intervenire, in prima persona, anche il candidato a sindaco Simone Simonini (della lista "Prima Barga") che, nello specifico, si è detto amareggiato per il comportamento tenuto al seggio da un rappresentante della lista "Progetto Comune".



Barga:

Sezione 1: 250 votanti su 794 alle 15.30

Sezione 2: 240 votanti su 718 alle 15.40

Sezione 3: 329 votanti su 737 alle 15.45

Sezione 4: 381 votanti su 860 alle 15.50

Sezione 5: 290 votanti su 637 alle 16 (Fornaci)

Sezione 6: 274 votanti su 629 alle 16 (Fornaci)

Sezione 7: 315 votanti su 848 alle 16 (Fornaci)

Sezione 8: 452 votanti su 843 alle 18 (Mologno)

Sezione 9: 200 votanti su 800 alle 15.20 (Castelvecchio)

Sezione 10: 270 votanti su 778 alle 15.30

Sezione 11: 37 votanti su 220 alle 16.40 (Renaio)

Sezione 12: 314 votanti su 807 alle 17.10 (Filecchio)

Sezione 13: 235 votanti su 575 alle 17.20 (Ponte all'Ania)

Borgo a Mozzano: arrivano i dati precisi, sezione per sezione, sull'affluenza (alle 12) per le elezioni amministrative nel comune borghigiano: il dato complessivo è del 19,58 %.



Sezione Iscritti Votanti % Votanti

maschi femmine totale totale totale



1 556 587 1.143 221 19,34%

2 437 446 883 240 27,18%

3 245 277 522 124 23,75%

4 101 86 187 37 19,79%

5 128 124 252 47 18,65%

6 62 61 123 11 8,94%

7 321 354 675 133 19,70%

8 136 156 292 58 19,86%

9 316 316 632 82 12,97%

10 200 174 374 59 15,78%

11 145 142 287 49 17,07%

12 447 479 926 171 18,47%

13 85 80 165 29 17,58%

14 110 123 233 50 21,46%



Totale 3.289 3.405 6.694 1.311 19,58%

Ore 12: Usciti i primi dati sull'affluenza alle urne in Valle del Serchio. Per quanto riguarda le amministrative, la percentuale al voto nei 15 comuni interessati registra un picco nel comune di Castiglione di Garfagnana, dove si sono recati il 25,43 % degli aventi diritto (la percentuale più alta dell'intera provincia), mentre il dato più basso si ha nel comune di Careggine con solo il 12,19 %. Per quanto concerne le politiche, invece, Vagli Sotto in testa (26,63 %) con Castiglione subito dietro (26,32 %). Fanalino di coda Bagni di Lucca con l'11,01 % di affluenza alle urne (la più bassa in provincia).



Ecco i dati completi dell'affluenza alle 12:



AMMINISTRATIVE

Barga: 20,59 %

Borgo a Mozzano: 19,60 %

Camporgiano: 15,33 %

Careggine: 12,19 %

Castelnuovo di Garfagnana: 19,51 %

Castiglione di Garfagnana: 25,43 %

Fabbriche di Vergemoli: 18,78 %

Fosciandora: 21,01 %

Gallicano: 21,84 %

Minucciano: 17,46 %

Molazzana: 14,84 %

Pescaglia: 17,71 %

San Romano in Garfagnana: 18,13 %

Vagli Sotto: 22,07 %

Villa Collemandina: 15,98 %



EUROPEE



Bagni di Lucca: 11,01 %

Barga: 22,05 %

Borgo a Mozzano: 20,31 %

Camporgiano: 16,58 %

Careggine: 13,73 %

Castelnuovo di Garfagnana: 20,10 %

Castiglione di Garfagnana: 26,32 %

Coreglia Antelminelli: 14,71 %

Fabbriche di Vergemoli: 19,80 %

Fosciandora: 21,81 %

Gallicano: 22,75 %

Minucciano: 18,00 %

Molazzana: 16,06 %

Pescaglia: 18,19 %

Piazza al Serchio: 13,45 %

Pieve Fosciana: 12,74 %

San Romano in Garfagnana: 19,16 %

Sillano-Giuncugnano: 11,48 %

Vagli Sotto: 26,63 %

Villa Collemandina: 16,89 %



Prossimi dati sull'affluenza alle 19.

Ore 7: Ci siamo. E' finalmente arrivato il fatidico giorno del voto. Sono 189 su 273 i comuni della Toscana che oggi sono chiamati alle urne, oltre che per eleggere chi dovrà sedere nel parlamento europeo (l'Italia sceglie 76 europarlamentari), per il rinnovo anche dei rispettivi consigli comunali e per l'elezione del sindaco.

In provincia di Lucca si rinnovano consigli e giunte di 20 amministrazioni comunali su 33. In Valle del Serchio, nello specifico, sono 15 i comuni chiamati al voto: Barga, Castelnuovo di Garfagnana, Borgo a Mozzano, Pescaglia, Minucciano, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Camporgiano, Villa Collemandina, Molazzana, Gallicano, Fabbriche di Vergemoli, San Romano in Garfagnana, Vagli Sotto e Careggine.

Per dare qualche numero significativo, sono ben nove i sindaci che si ricandidano dopo aver governato, a caccia della riconferma. Negli altri sei comuni ci sarà comunque un sindaco nuovo. Solamente in un caso (San Romano in Garfagnana) assisteremo ad una corsa “in solitaria”, con un solo candidato ed, in questo caso, l'obiettivo diviene quello di portare almeno il 50 per cento + 1 degli elettori al voto per scongiurare il rischio commissariamento. Grande lotta nel comune di Barga, con ben quattro liste in competizione, mentre a Gallicano le liste sono tre. In tutti gli altri comuni (12) sarà sfida a due. Sono 32 i candidati alla carica di sindaco, 27 uomini e solamente cinque donne.

Si vota dalle 7 del mattino fino alle 23. Lo scrutinio per le Europee inizierà subito dopo la chiusura delle votazioni, quindi dalle 23, mentre quello delle elezioni amministrative comincerà alle 14 di domani (lunedì 27 maggio).

Si vota contemporaneamente per sindaco e lista e non è possibile il voto disgiunto. Le preferenze possono essere due nei comuni sopra i 5 mila abitanti, con la regola però della differenza di genere (ovvero si deve votare per un uomo e una donna); una sola preferenza, invece, per i comuni sotto i 5 mila abitanti.

Questi i candidati e le liste, comune per comune:



AMMINISTRATIVE

1 - Castelnuovo



Andrea Tagliasacchi (Per Castelnuovo di Garfagnana – Tagliasacchi sindaco: Chiara Bechelli, Patricia Josephine Tolaini, Ilaria Pellegrini, Francolino Bondi, Simonetta Suffredini, Carlo Biagioni, Alessandro Pedreschi, Alessandro Pellegrinetti, Stefania Lunatici, Paolo Lupetti, Niccolò Roni, Aldo Bacci);

Silvia Bianchini (Verso scelte nuove: Silvio Andreucci, Christopher Bechelli, Lorenzo Biagioni, Morena Biagioni, Stefano Coli, Pietro Iacconi, Chiara Lombardi, Salvatore Nelli, Graziano Marchetti, Maristella Radicchi, Letizia Triti, Alessandro Venanzi)



2- Barga



Caterina Campani (ViviAmo Barga: Maresa Andreotti, Beatrice Balducci, Lorenza Carlone, Giacomo Cella, Sabrina Giannotti, Manuel Graziani, Filippo Lunardi, Claudio Menconi, Sabrina Moni, Pietro Onesti, Francesca Romagnoli, Massimo Salotti, Vittorio Salotti, Giorgio Salvateci, Sergio Suffredini, Lorenzo Tonini);

Francesco Feniello (Progetto Comune: Alessandro Masotti, Alessandro Pieroni, Andrea Salvoni, Barbara Turicchi, Camilla Baccelli, Chiara Pinelli, Claudia Gonnella, Claudio Gonnelli, Deborah Pieroni, Fabio Quintavalli, Francesca Guidi, Franco Moscardini, Gesualdo Pieroni, Mirella Biagi, Piera Castelvecchi, Veronica Bernardini);

Luca Mastronaldi (Lista del Cuore - No inceneritore: Tanya Verona, Lando Landi, Alessia Carbonara, Michela Lorenzi, Landi Lisa Livia, Assandra Romiti, Marco Bertoncini, Eleonora Guarini, Francesca Da Prato, Roberto Donati, Ilaria Fontana, Tosca Riani, Maicol Nardini, Tommaso Boggi);

Simone Simonini (Prima Barga: Giuliano Guidi, Pierenza Lorenzini, Paolo Giannotti, Anna Simonini, Dino Romiti, Milena Bonini, Verano Giulianetti, Martina Campini, Armando Lazzarini, Tiziana Ronchi, Moreno Lunardi, Francesca Donati, Mauro Rotellini, Emilio Cipollini, Ermanno Orsucci)



3- Borgo a Mozzano



Patrizio Andreuccetti (Missione Domani: Bellermindo Alberigi, Lorena Biagioni, Mauro Bianchi, Armando Fancelli, Simona Girelli, Martina Innocenti, Federico Marchetti, Roberta Motroni, Claudio Orsi, Danny Paolinelli, Alessandro Profetti, Rosetta Viviani);

Cristina Benedetti (Orgoglio Comune: Jamila Bertieri, Enza Brunini, Asia Pierotti, Michela Raboni, SilvanaBacci, NiccolòPalmerini, Joseph Lucchesi, Eliseo Pasquini, Marco Sartini, Indro Marchi, Cipriano Paolinelli, Lorenzo Bertolacci).



4- Pescaglia



Andrea Bonfanti (Progetto Pescaglia: Antonella Benvenuti, Gaia Bernardini, Valerio Bianchi, Paoletta Demuru, Gabriele Fulvetti, Vito La Spina, Giulia Palmerini, Sandro Ricciardi, Silvia Rigali, Duccio Nicolò Signorini, Claudio Simi, Andrea Vezzani);

Pietro Tosi (Prima Pescaglia: Mauro Santini, Gian Luca "Cecio" Angeloni, Gianluca Bocchino, Annalisa Frediani in Voltolina, Andreina Giannini, Sabrina Landi, Simone Pizzi, Giacomo Poli, Marcella Maniglia)



5- Minucciano



Nicola Poli (Uniti per Minucciano: Erminio Monelli, Francesco Pierotti, Derio Pierotti detto Alberto, Vittorio Torre, Anna Paladini, Laura Menchelli, Lorenzo Borghesi, Marco Cacciaguerra, Alessandro Monfroni, Davide Spinetti);

Loris Anchesi (Minucciano e il territorio per tutti: Umberto Boggi, Alessandro Canozzi, Sauro Casotti, Massimiliano Franceschini, Silvia Ferri, Arianna Guazzelli, Ettore Masotti, Edoardo Paladini, Carlo Pozzoni, Gino Rapaioli)



6 - Castiglione di Garfagnana



Daniele Gaspari (Progetto Cambiamento: Mauro Bertucci, Stefano Biagioni, Lido Cecchi, Giorgio Malatesta, Gino Masini, Pamela Rossi, Stefano Pioli, Giovanni Battista Santini, Roberto Tamagnini, Agnese Ugolini);

Alessandro Lupetti (Castiglione Viva: Marco Bonini, Cristian Martinelli, Simone Parmigiani, Francesca Piagentini, Alessandra Bacci, Monica Corfini, Renzo Giannotti, Tiziano Tagliasacchi, Davide Piagentini, Bruno Casotti)



7 - Fosciandora



Moreno Lunardi (Uniti per Fosciandora: Roberto Bechelli, Elena Bernardi e Alessandro Salotti, Marco Bonini, Marcello Lunardi, Ilaria Nardini, Marcella Pioli, Paola Salotti, Simone Tognetti e Pierluigi Torriani);

Simone Castelli (Alternativa e Costituzione per Fosciandora: Marco Bonini, Daniele Bertoni, Arianna Bonini, Moreno Bonini, Gianluigi Bonugli, Lorenzo Castelli, Giulia Franchi, Lucia Marcucci, Matteo Moscardini)



8 - Camporgiano



Francesco Pifferi (Insieme per Camporgiano: Tiziana Biagioni, Gastone Comparini, Danilo Fabbri, Paolo Luporini, Emo Pocai, Gino Rontanini, Mario Suffredini, Monica Magazzini, Federico Maggi, Marco Colli);

Massimo Puppa (Divergenti: Giovanni Mori, Simone Mariani, Simone Accorsini, Giancarlo Lemmi, Ivano Battista Orsi, Alberto Farina, Patrizio Micotti Giannotti, Alberto Grassi)



9 - Villa Collemandina



Francesco Pioli (Tradizione e Futuro: Stefano Casotti, Valentina Franchi, Michela Lucchesi, Debora Martini, Graziella Pighini, Anna Rocchiccioli, Angelo Rossi, Chiara Tamagnini, Dorino Tamagnini, Alessandro Vanni. Assessori proposti: vice sindaco Francesca Romei, altro assessore Graziano Clari);

Alberto Comparini (Il Comune in Comune: Carla Bernardi, Raffaello De Luca, Fontanini Nicola, Elio Gaspari, Michele Giovannini, Leonardo Grandi, Marialuisa Nelli, Maria Teresa Nelli, Marco Satti)



10 - Molazzana



Andrea Talani (SìAmo Molazzana: Serena Amedei, Deborah Simonini, Lisa Simonini, Laura Bianchi, Lucia Biagioni, Federico Corti, Giancarlo Trombetti, Giuseppe Carli, Graziano Tardelli);

Armando Pasquinelli (Prima Molazzana: Melania Ferrari, Claudio Pocai, Morena Micchi, Giuliano Cinquini, Milena Papi, Nicola Donati, Danilo Pellegrini, Pietro del Corona e Moreno Pucci)



11 - Gallicano



David Saisi (Gallicano C'è: Dino Ponziani, Silvia Rossi, Maria Paola Simi, Veronica Pieroni, Paolo Marzi, Silvia Simonini, Serena Da Prato, Maurizio Bacchini, Silvia Lucchesi, Raffaella Rossi, Emanuele Matteucci, Tommaso Baldacci);

Furio Valiensi (Uniti per Gallicano: Zelmiro Corti “detto Mirio”, Massimo Franchi, Monica Franchi, Roberta Margiotta, Licia Marri, Massimo Martini Adami, Loretta Mazzanti, Luciano Mazzanti “detto Il Cimi”, Alessandro Moni, Antonella Pellegrinotti, Matteo Rossi, Federico Poli);

Damiano Simonetti (Prima Gallicano: Lucia Toni, Patrizia Romitti, Anna Maria Martiri, Francesca Bianchini, Morena julie Yeomans, Alessandro Marovelli, Attilio Bruno Lo Russo, Luigi Zaccaria, Alceste Giusti)



12 - Fabbriche di Vergemoli



Michele Giannini (Insieme: Veronica Comunelli, Gabriele Giannecchini, Vittorio Giannecchini, Laura Giannini, Matteo Giannini, Fabrizio Mariani, Thomas Martini, Maurizio Puccetti, Mario Rovai, Germano Tamarri);

Delio Paolini (Uniti Svoltiamo con Delio Paolini Sindaco: Costanza Forlì, Alberto Rebechi, Rosanna Tamarri, Fabio Graziani, Patrick Puccetti, Gianluca Verdino, Marisa Vannetti, Mario Pierotti, Alessandro Lima Graziani, Bertoli Barsotti Ranieri)



13 - San Romano in Garfagnana



Raffaella Mariani (Uniti per San Romano in Garfagnana: Stefania Caraffi, Gerry De Lucia, Aldo Ferrarini, Sara Luccarini, Fabio Marovelli, Laura Masini, Fabio Merlini, Elena Pieretti Roberto Rocchiccioli, Nicola Valdrighi)



14 - Vagli Sotto



Giovanni Lodovici (Vagli C'è: Mario Puglia, Mirna Pellinacci, Piero Franchi, Rosmeri Fazzani, Angelo Girolami, Patrizia Coletti, Marcello Coltelli, Luigi Pellegrinotti, Franco Bertagni, Simone Braccini);

Mario Giuseppe Coltelli (Per Vagli e Roggio: Aballà Gumaa Elsa, Baisi Marcello Livio, Braccini Luciano, Fazzani Edoardo, Lorenzoni Giovanni, Menchini Elio, Nardini Luciana, Pardini Giorgio Paolo Alberto, Trielli Graziano)



15 - Careggine



Lucia Rossi (Uniti per Careggine: Leonardo Aiosa, Andrea Conti, Elisa Corsi, Massimo Fornari, Antonella Franchi, Serena Mancini, Mario Puppa, Maurizio Vagli);

Graziano Vecchi (L'altra lista per Careggine: Roberto Bravi, Rosa Maria Chio, Guglielmina Contadini, Federica De Luca, Valentina Gabarini, Gabriele Pedonese, Nicola Vecchi)



EUROPEE



Lega - Salvini Premier: Matteo Salvini, Simona Renata Baldasarre, Matteo Adinolfi, Jacopo Alberti, Leo Bollettini, Anna Bonfrisco detta Cinzia, Susanna Ceccardi, Mauro Lucentini, Stefano Pastorelli, Angelo Pavoncello, Francesca Peppucci, Luisa Regimenti, Antonio Maria Rinadi, Maria Veronica Rossi, Elena Vizzotto



Casapound Destre Unite: Simone Di Stefano, Carlotta Chiaraluce, Sara Benigni, Piergiogio Bonomi, Sergio Fuito, Elisa Gasparroni, Arianna Grandinetti, Cristina Iacovacci, Gian Piero Joime, Giuseppe Lavalle, Nunziata Provitina, Chiara Ambra Romano, Michele Sgariglia, Augusto Sinagra, Claudio Taglia



Movimento 5 Stelle: Daniela Rondinelli, Fabio Massimo Castaldo, Filippo Nogarin, Dario Tamburrano, Laua Agea, Silvia Noferi, Elisabetta Zucccaro, Tiziana Alterio, Lisa Giuggiolini, Luca Ciarrocca, Stella Visconti, Gianluca Macone, Concetta Maestrini, Nicola Magi, Cosimo Giorgetti



Partito Pirata: Maria Chiara Pievatolo, Felice Zngarelli, Sara Bonanno, Marco Anselmo Luca Calamri, Monica Amici, Michele Pinassi, Cristiana Diana Bargu, Emmanuel Somma, Valentina Piattelli, Luigi Di Liberto, Flavio Del Soldato



Partito Animalista: Cristiano Ceriello, Anna Tonia Ravicini, Stefano Fuccellli, Alberto Musacchio, Annunziata Bruno, Daniela Rinaldini, Luisantonio Zanin, Alberto Montoro, Isabella Campana



Partito Comunista: Marco Rizzo, Laura Bergamini, Alessandro Mustillo, Eleonora D’Antoni, Lorenzo Lang, Daniela Giannini, Salvatore Catello, Laura Biancini, Tiziano Censi, Lucia Firmani, Fabio Massimo Vernillo, Silvia Stefani, Benedetto Crosso, Ingrid Sattel, Yuri Di Benedetto



Fratelli d'Italia: Giorgia Meloni, Francesco Acquaroli, Arianna Alessandrini, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniiozzi, Monica Stefania Baldi, Marco Bertolini, Ida Collu, Fabrizio Ghera, Alessio Pestelli, Diego Petrucci, Federica Picchi, Nicola Procaccini, Luca Romagnoli, Michele Sciurpa



Popolari per l'Italia: Antonfrancesco Venturini, Vania Bracaletti, Orazio Anania, Elisabetta Campus, Elvio Covino, Rosapia Farese, Alessandro Coluzzi, Maria Rosaria Cipollini, Marco Mondini, Emanuela Peter, Francesco Rabotti, Noemi Paola Riccardi, Uliano Salvatori, Gabriella Maria Strizzi, Rita Bonfioli



Forza Nuova: Roberto Fiore, Ramona Castellino, Salvatore Cabras, Natascia Perino, Francesco Virgili, Martina Borra, Fulvio Carlo Maiorca, Michela Ramaglioni, Guido Santoni, Sonia Biancbhi, Andrea Cerchi, Fedora Patrizia Rizzo, Michele De Lazzaro, Natascia De Sanctis, Alessandro Dolci



Popolo della Famiglia: Mario Adinolfi, Silvia Camilla Avagnina, Enrico Finetti, Lautea Terrana, Guido Pianeselli, Giovanni Mazzotta, Ilaria Giurlani, Claudio Parisini, Caterina Afrò, Giovanni Fiori, Silvia Lodà, Fabio Sebastianelli, Germana Biagioni, Sabrina Bosu



La Sinistra: Marilena Grassadonia, Marco Benedettelli, Ginevra Roberta Bompiani, Sstefano Ciccone, Maurella Carbone, Giovanni De Lucia detto Vanni, Ivanilde Carvagljo, Nicola Fratoianni, Roberta Fantozzi, Tommaso Grassi, Giulia Pezzella, Giovanni Guidi, Elisabetta Pezzini, Sandro Medici, Andrea Ventura



Forza Italia – Berlusconi Presidente: Antonio Tajani, Alessandra Mssolini, Raffaella Buonsangue, Giovanni Paolo Bernini, Salvatore De Meo, Maria Di Masi, Alessandra Feduzi, Jacopo Maria Ferri, Salvatore Ladaga, Rita Pieri, Mario Razzanelli, Simone Rebichini,Anna Maria Costanza Rozzi, Olimpia Tarzia, Arianna Verucci



Europa Verde: Annalisa Corrado, Ferdinando Bonessio, Beatrice Brignone, Adriano Cardogna, Elena Pulcini, Bengasi Battisti, Carmela Luongo, Mario Canino, Pippo Civati, Alessandro Crescenzi, Nicoletta Dentico, Caterina Di Bitonto, Anna Chiara Forte, Umberto Zimarri



+Europa Italia in Comune: Emma Bonino, Marco Taradash, Costanza Hermanin, iccardo Travaglini, Niccolà Rinaldi, Carlotta Caponi, Francesco Mingiardi, Laura Serva, Stefania Monteverde, Mattia Morbidoni, Silvja Manzi, Marco De Andreis, Gianfranco Spadaccia, Stefania Schipani, Ettore Togneri



Pd - Siamo Europei Simona Bonafè, David Sassoli, Roberto Gualtieri, Camilla Laureti, Pietro Bartolo, Beatrice Vocassi, Nicola Danti, Alessandra Nardini, Angelo Bolaffi, Lina Novelli, Mamadou Sall, Alessia Centioni, Massimiliano Smeriglio, Olimpia Troili, Bianca Verrillo