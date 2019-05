Garfagnana



Elezioni, tutto pronto per il rush finale

lunedì, 20 maggio 2019, 18:38

di simone pierotti

Ultima settimana prima della tornata elettorale di domenica 26 maggio, quando gli elettori saranno chiamati alle urne sia per le elezioni del Parlamento Europeo che per quelle amministrative. La Valle del Serchio è particolarmente interessata con ben 15 comuni in cui i cittadini dovranno scegliere chi li amministrerà per i prossimi 5 anni.

Sono ben 9 i sindaci che si ricandidano dopo aver governato, a caccia della riconferma. Negli altri 6 comuni ci sarà comunque un sindaco nuovo. Solamente in un caso (San Romano in Garfagnana) assisteremo ad una corsa “in solitaria”, con un solo candidato ed, in questo caso, l'obiettivo diviene quello di portare almeno il 50% + 1 degli elettori al voto per scongiurare il rischio commissariamento.

Immutate le modalità di voto con la possibilità di scegliere una sola lista ed esprimere la preferenza per il consigliere, anzi in virtù della legge di genere, la possibilità di assegnare una preferenza ad un consigliere di sesso maschile ed una preferenza ad un consigliere di sesso femminile. Come accennato, si voterà anche per il rinnovo del Parlamento Europeo, per l’elezione dei 73 deputati che rappresentano l’Italia, più altri 3 di riserva che entreranno in carica quando il Regno Unito uscirà dall’euro. Sono ben 15 le liste che si presentano nella Circoscrizione III – Italia Centrale, che comprende Toscana, Marche, Umbria e Lazio. E’ possibile esprimere fino ad un massimo di 3 preferenze.

Per quanto riguarda le amministrative, cresce l’attesa per conoscere i nomi dei prossimi sindaci, in particolare nei comuni più grandi, Castelnuovo, Barga, Gallicano e Borgo a Mozzano. A Castelnuovo ultimi incontri con le frazioni per entrambe le liste: Andrea Tagliasacchi è al rush finale con incontri a Carbonaia, Cerri, Gragnanella, Villaggio Unnra, Santa Maria, Rontano. Silvia Bianchini, questa sera, sarà al circolo di Torrite. Attesa per il duello a 4 a Barga, con la sfida tra Caterina Campani, Francesco Feniello, Simone Simonini e Luca Mastronaldi. Prosegue senza soste la campagna a Borgo a Mozzano, con entrambi i candidati che intensificano gli incontri con la popolazione del territorio. Patrizio Andreuccetti, in queste serate, sarà a Diecimo, Corsagna, Valdottavo e, venerdì prossimo, chiusura in piazza XX Settembre con il concerto i Manolo Strimpeli Orchestra. Cristina Benedetti sarà impegnata, domani, con un doppio incontro a Socciglia, presso l’hotel Milano, e a Corsagna al Centro sportivo San Michele. Tra i “duelli” più incerti, come da tradizione, quello di Castiglione tra il sindaco uscente Daniele Gaspari e Alessandro Lupetti.