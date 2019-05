Garfagnana



Elezioni, via al voto: urne aperte in valle

domenica, 26 maggio 2019, 07:58

Ci siamo. E' finalmente arrivato il fatidico giorno del voto. Sono 189 su 273 i comuni della Toscana che oggi sono chiamati alle urne, oltre che per eleggere chi dovrà sedere nel parlamento europeo (l'Italia sceglie 76 europarlamentari), per il rinnovo anche dei rispettivi consigli comunali e per l'elezione del sindaco.

In provincia di Lucca si rinnovano consigli e giunte di 20 amministrazioni comunali su 33. In Valle del Serchio, nello specifico, sono 15 i comuni chiamati al voto: Barga, Castelnuovo di Garfagnana, Borgo a Mozzano, Pescaglia, Minucciano, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Camporgiano, Villa Collemandina, Molazzana, Gallicano, Fabbriche di Vergemoli, San Romano in Garfagnana, Vagli Sotto e Careggine.

Per dare qualche numero significativo, sono ben nove i sindaci che si ricandidano dopo aver governato, a caccia della riconferma. Negli altri sei comuni ci sarà comunque un sindaco nuovo. Solamente in un caso (San Romano in Garfagnana) assisteremo ad una corsa “in solitaria”, con un solo candidato ed, in questo caso, l'obiettivo diviene quello di portare almeno il 50 per cento + 1 degli elettori al voto per scongiurare il rischio commissariamento. Grande lotta nel comune di Barga, con ben quattro liste in competizione, mentre a Gallicano le liste sono tre. In tutti gli altri comuni (12) sarà sfida a due. Sono 32 i candidati alla carica di sindaco, 27 uomini e solamente cinque donne.

Si vota dalle 7 del mattino fino alle 23. Lo scrutinio per le Europee inizierà subito dopo la chiusura delle votazioni, quindi dalle 23, mentre quello delle elezioni amministrative comincerà alle 14 di domani (lunedì 27 maggio).

Si vota contemporaneamente per sindaco e lista e non è possibile il voto disgiunto. Le preferenze possono essere due nei comuni sopra i 5 mila abitanti, con la regola però della differenza di genere (ovvero si deve votare per un uomo e una donna); una sola preferenza, invece, per i comuni sotto i 5 mila abitanti.

Questi i candidati e le liste, comune per comune:

1 - Castelnuovo



Andrea Tagliasacchi (Per Castelnuovo di Garfagnana – Tagliasacchi sindaco: Chiara Bechelli, Patricia Josephine Tolaini, Ilaria Pellegrini, Francolino Bondi, Simonetta Suffredini, Carlo Biagioni, Alessandro Pedreschi, Alessandro Pellegrinetti, Stefania Lunatici, Paolo Lupetti, Niccolò Roni, Aldo Bacci);

Silvia Bianchini (Verso scelte nuove: Silvio Andreucci, Christopher Bechelli, Lorenzo Biagioni, Morena Biagioni, Stefano Coli, Pietro Iacconi, Chiara Lombardi, Salvatore Nelli, Graziano Marchetti, Maristella Radicchi, Letizia Triti, Alessandro Venanzi)



2- Barga



Caterina Campani (ViviAmo Barga: Maresa Andreotti, Beatrice Balducci, Lorenza Carlone, Giacomo Cella, Sabrina Giannotti, Manuel Graziani, Filippo Lunardi, Claudio Menconi, Sabrina Moni, Pietro Onesti, Francesca Romagnoli, Massimo Salotti, Vittorio Salotti, Giorgio Salvateci, Sergio Suffredini, Lorenzo Tonini);

Francesco Feniello (Progetto Comune: Alessandro Masotti, Alessandro Pieroni, Andrea Salvoni, Barbara Turicchi, Camilla Baccelli, Chiara Pinelli, Claudia Gonnella, Claudio Gonnelli, Deborah Pieroni, Fabio Quintavalli, Francesca Guidi, Franco Moscardini, Gesualdo Pieroni, Mirella Biagi, Piera Castelvecchi, Veronica Bernardini);

Luca Mastronaldi (Lista del Cuore - No inceneritore: Tanya Verona, Lando Landi, Alessia Carbonara, Michela Lorenzi, Landi Lisa Livia, Assandra Romiti, Marco Bertoncini, Eleonora Guarini, Francesca Da Prato, Roberto Donati, Ilaria Fontana, Tosca Riani, Maicol Nardini, Tommaso Boggi);

Simone Simonini (Prima Barga: Giuliano Guidi, Pierenza Lorenzini, Paolo Giannotti, Anna Simonini, Dino Romiti, Milena Bonini, Verano Giulianetti, Martina Campini, Armando Lazzarini, Tiziana Ronchi, Moreno Lunardi, Francesca Donati, Mauro Rotellini, Emilio Cipollini, Ermanno Orsucci)



3- Borgo a Mozzano



Patrizio Andreuccetti (Missione Domani: Bellermindo Alberigi, Lorena Biagioni, Mauro Bianchi, Armando Fancelli, Simona Girelli, Martina Innocenti, Federico Marchetti, Roberta Motroni, Claudio Orsi, Danny Paolinelli, Alessandro Profetti, Rosetta Viviani);

Cristina Benedetti (Orgoglio Comune: Jamila Bertieri, Enza Brunini, Asia Pierotti, Michela Raboni, SilvanaBacci, NiccolòPalmerini, Joseph Lucchesi, Eliseo Pasquini, Marco Sartini, Indro Marchi, Cipriano Paolinelli, Lorenzo Bertolacci).



4- Pescaglia



Andrea Bonfanti (Progetto Pescaglia: Antonella Benvenuti, Gaia Bernardini, Valerio Bianchi, Paoletta Demuru, Gabriele Fulvetti, Vito La Spina, Giulia Palmerini, Sandro Ricciardi, Silvia Rigali, Duccio Nicolò Signorini, Claudio Simi, Andrea Vezzani);

Pietro Tosi (Prima Pescaglia: Mauro Santini, Gian Luca "Cecio" Angeloni, Gianluca Bocchino, Annalisa Frediani in Voltolina, Andreina Giannini, Sabrina Landi, Simone Pizzi, Giacomo Poli, Marcella Maniglia)



5- Minucciano



Nicola Poli (Uniti per Minucciano: Erminio Monelli, Francesco Pierotti, Derio Pierotti detto Alberto, Vittorio Torre, Anna Paladini, Laura Menchelli, Lorenzo Borghesi, Marco Cacciaguerra, Alessandro Monfroni, Davide Spinetti);

Loris Anchesi (Minucciano e il territorio per tutti: Umberto Boggi, Alessandro Canozzi, Sauro Casotti, Massimiliano Franceschini, Silvia Ferri, Arianna Guazzelli, Ettore Masotti, Edoardo Paladini, Carlo Pozzoni, Gino Rapaioli)



6 - Castiglione di Garfagnana



Daniele Gaspari (Progetto Cambiamento: Mauro Bertucci, Stefano Biagioni, Lido Cecchi, Giorgio Malatesta, Gino Masini, Pamela Rossi, Stefano Pioli, Giovanni Battista Santini, Roberto Tamagnini, Agnese Ugolini);

Alessandro Lupetti (Castiglione Viva: Marco Bonini, Cristian Martinelli, Simone Parmigiani, Francesca Piagentini, Alessandra Bacci, Monica Corfini, Renzo Giannotti, Tiziano Tagliasacchi, Davide Piagentini, Bruno Casotti)



7 - Fosciandora



Moreno Lunardi (Uniti per Fosciandora: Roberto Bechelli, Elena Bernardi e Alessandro Salotti, Marco Bonini, Marcello Lunardi, Ilaria Nardini, Marcella Pioli, Paola Salotti, Simone Tognetti e Pierluigi Torriani);

Simone Castelli (Alternativa e Costituzione per Fosciandora: Marco Bonini, Daniele Bertoni, Arianna Bonini, Moreno Bonini, Gianluigi Bonugli, Lorenzo Castelli, Giulia Franchi, Lucia Marcucci, Matteo Moscardini)



8 - Camporgiano



Francesco Pifferi (Insieme per Camporgiano: Tiziana Biagioni, Gastone Comparini, Danilo Fabbri, Paolo Luporini, Emo Pocai, Gino Rontanini, Mario Suffredini, Monica Magazzini, Federico Maggi, Marco Colli);

Massimo Puppa (Divergenti: Giovanni Mori, Simone Mariani, Simone Accorsini, Giancarlo Lemmi, Ivano Battista Orsi, Alberto Farina, Patrizio Micotti Giannotti, Alberto Grassi)



9 - Villa Collemandina



Francesco Pioli (Tradizione e Futuro: Stefano Casotti, Valentina Franchi, Michela Lucchesi, Debora Martini, Graziella Pighini, Anna Rocchiccioli, Angelo Rossi, Chiara Tamagnini, Dorino Tamagnini, Alessandro Vanni. Assessori proposti: vice sindaco Francesca Romei, altro assessore Graziano Clari);

Alberto Comparini (Il Comune in Comune: Carla Bernardi, Raffaello De Luca, Fontanini Nicola, Elio Gaspari, Michele Giovannini, Leonardo Grandi, Marialuisa Nelli, Maria Teresa Nelli, Marco Satti)



10 - Molazzana



Andrea Talani (SìAmo Molazzana: Serena Amedei, Deborah Simonini, Lisa Simonini, Laura Bianchi, Lucia Biagioni, Federico Corti, Giancarlo Trombetti, Giuseppe Carli, Graziano Tardelli);

Armando Pasquinelli (Prima Molazzana: Melania Ferrari, Claudio Pocai, Morena Micchi, Giuliano Cinquini, Milena Papi, Nicola Donati, Danilo Pellegrini, Pietro del Corona e Moreno Pucci)



11 - Gallicano



David Saisi (Gallicano C'è: Dino Ponziani, Silvia Rossi, Maria Paola Simi, Veronica Pieroni, Paolo Marzi, Silvia Simonini, Serena Da Prato, Maurizio Bacchini, Silvia Lucchesi, Raffaella Rossi, Emanuele Matteucci, Tommaso Baldacci);

Furio Valiensi (Uniti per Gallicano: Zelmiro Corti “detto Mirio”, Massimo Franchi, Monica Franchi, Roberta Margiotta, Licia Marri, Massimo Martini Adami, Loretta Mazzanti, Luciano Mazzanti “detto Il Cimi”, Alessandro Moni, Antonella Pellegrinotti, Matteo Rossi, Federico Poli);

Damiano Simonetti (Prima Gallicano: Lucia Toni, Patrizia Romitti, Anna Maria Martiri, Francesca Bianchini, Morena julie Yeomans, Alessandro Marovelli, Attilio Bruno Lo Russo, Luigi Zaccaria, Alceste Giusti)



12 - Fabbriche di Vergemoli



Michele Giannini (Insieme: Veronica Comunelli, Gabriele Giannecchini, Vittorio Giannecchini, Laura Giannini, Matteo Giannini, Fabrizio Mariani, Thomas Martini, Maurizio Puccetti, Mario Rovai, Germano Tamarri);

Delio Paolini (Uniti Svoltiamo con Delio Paolini Sindaco: Costanza Forlì, Alberto Rebechi, Rosanna Tamarri, Fabio Graziani, Patrick Puccetti, Gianluca Verdino, Marisa Vannetti, Mario Pierotti, Alessandro Lima Graziani, Bertoli Barsotti Ranieri)



13 - San Romano in Garfagnana



Raffaella Mariani (Uniti per San Romano in Garfagnana: Stefania Caraffi, Gerry De Lucia, Aldo Ferrarini, Sara Luccarini, Fabio Marovelli, Laura Masini, Fabio Merlini, Elena Pieretti Roberto Rocchiccioli, Nicola Valdrighi)



14 - Vagli Sotto



Giovanni Lodovici (Vagli C'è: Mario Puglia, Mirna Pellinacci, Piero Franchi, Rosmeri Fazzani, Angelo Girolami, Patrizia Coletti, Marcello Coltelli, Luigi Pellegrinotti, Franco Bertagni, Simone Braccini);

Mario Giuseppe Coltelli (Per Vagli e Roggio: Aballà Gumaa Elsa, Baisi Marcello Livio, Braccini Luciano, Fazzani Edoardo, Lorenzoni Giovanni, Menchini Elio, Nardini Luciana, Pardini Giorgio Paolo Alberto, Trielli Graziano)



15 - Careggine



Lucia Rossi (Uniti per Careggine: Leonardo Aiosa, Andrea Conti, Elisa Corsi, Massimo Fornari, Antonella Franchi, Serena Mancini, Mario Puppa, Maurizio Vagli);

Graziano Vecchi (L'altra lista per Careggine: Roberto Bravi, Rosa Maria Chio, Guglielmina Contadini, Federica De Luca, Valentina Gabarini, Gabriele Pedonese, Nicola Vecchi)