Garfagnana



Europee, la Lega conquista tutti i comuni della valle: spodestato il Pd

lunedì, 27 maggio 2019, 08:37

Arrivano i primi risultati della tornata elettorale di ieri (leggi qui). Dalle 23, con la chiusura delle urne, è infatti iniziato lo scrutinio per le europee. Stamani i risultati in Valle del Serchio: si tratta di un dominio della Lega che vince, in maniera incontrastata, in tutti i comuni della Mediavalle e Garfagnana. Il partito di Matteo Salvini raccoglie il 39,06 % a Barga (sorpassando il Pd, fermo al 27,67 %), a Castelnuovo (attestandosi al 38,20 %), a Borgo a Mozzano (44,40 %) e a Coreglia Antelminelli (43,88 %). Dietro il Partito Democratico, deludente il Movimento 5 Stelle. Oggi alle 14 inizia lo scrutinio per le amministrative. Mentre si attendono i nomi dei 76 europarlamentari italiani che accederanno al parlamento europeo.



Ecco i risultati, comune per comune, dopo lo scrutinio di stanotte:



COMUNE : BARGA Sezioni: 13/13

Elettori: 8.665

Votanti: 6.150 (70,98%)

Schede nulle: 152

Schede bianche: 158

Schede contestate: 0



COMUNE : CASTELNUOVO DI GARFAGNANA Sezioni: 5/5

Elettori: 5.547

Votanti: 3.759 (67,77%)

Schede nulle: 59

Schede bianche: 109

Schede contestate: 12



COMUNE : BAGNI DI LUCCA Sezioni: 12/12

Elettori: 6.119

Votanti: 2.637 (43,10%)

Schede nulle: 56

Schede bianche: 16

Schede contestate: 0



COMUNE : BORGO A MOZZANO Sezioni: 14/14

Elettori: 6.479

Votanti: 4.332 (66,86%)

Schede nulle: 127

Schede bianche: 113

Schede contestate: 0



COMUNE : CAMPORGIANO Sezioni: 5/5

Elettori: 2.105

Votanti: 1.438 (68,31%)

Schede nulle: 47

Schede bianche: 56

Schede contestate: 0



COMUNE : CAREGGINE Sezioni: 1/1

Elettori: 772

Votanti: 377 (48,83%)

Schede nulle: 3

Schede bianche: 15

Schede contestate: 0



COMUNE : CASTIGLIONE DI GARFAGNANA Sezioni: 3/3

Elettori: 1.558

Votanti: 1.292 (82,93%)

Schede nulle: 27

Schede bianche: 41

Schede contestate: 0



COMUNE : COREGLIA ANTELMINELLI Sezioni: 9/9

Elettori: 4.888

Votanti: 2.691 (55,05%)

Schede nulle: 76

Schede bianche: 26

Schede contestate: 0



COMUNE : FABBRICHE DI VERGEMOLI Sezioni: 2/2

Elettori: 909

Votanti: 492 (54,13%)

Schede nulle: 23

Schede bianche: 29

Schede contestate: 0

Dato aggiornato al: 27/05/2019 04:07



COMUNE : FOSCIANDORA Sezioni: 1/1

Elettori: 541

Votanti: 411 (75,97%)

Schede nulle: 11

Schede bianche: 16

Schede contestate: 0



COMUNE : GALLICANO Sezioni: 6/6

Elettori: 3.248

Votanti: 2.406 (74,08%)

Schede nulle: 79

Schede bianche: 82

Schede contestate: 0



COMUNE : MINUCCIANO Sezioni: 5/5

Elettori: 1.839

Votanti: 1.428 (77,65%)

Schede nulle: 56

Schede bianche: 58

Schede contestate: 0



COMUNE : MOLAZZANA Sezioni: 3/3

Elettori: 1.183

Votanti: 698 (59,00%)

Schede nulle: 30

Schede bianche: 22

Schede contestate: 0



COMUNE : PESCAGLIA Sezioni: 6/6

Elettori: 3.321

Votanti: 2.136 (64,32%)

Schede nulle: 90

Schede bianche: 61

Schede contestate: 0



COMUNE : PIAZZA AL SERCHIO Sezioni: 3/3

Elettori: 2.246

Votanti: 1.322 (58,86%)

Schede nulle: 32

Schede bianche: 11

Schede contestate: 0



COMUNE : PIEVE FOSCIANA Sezioni: 3/3

Elettori: 2.363

Votanti: 1.300 (55,01%)

Schede nulle: 33

Schede bianche: 13

Schede contestate: 0



COMUNE : SAN ROMANO IN GARFAGNANA Sezioni: 2/2

Elettori: 1.378

Votanti: 955 (69,30%)

Schede nulle: 18

Schede bianche: 43

Schede contestate: 0



COMUNE : SILLANO GIUNCUGNANO Sezioni: 4/4

Elettori: 1.080

Votanti: 566 (52,41%)

Schede nulle: 19

Schede bianche: 3

Schede contestate: 0



COMUNE : VAGLI SOTTO Sezioni: 3/3

Elettori: 965

Votanti: 701 (72,64%)

Schede nulle: 23

Schede bianche: 41

Schede contestate: 0



COMUNE : VILLA COLLEMANDINA Sezioni: 3/3

Elettori: 1.462

Votanti: 843 (57,66%)

Schede nulle: 30

Schede bianche: 42

Schede contestate: 0