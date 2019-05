Garfagnana



Fabbriche, posti di lavoro grazie al servizio civile

giovedì, 23 maggio 2019, 13:04

Nove posti di lavoro al comune di Fabbriche di Vergemoli per giovani tra i 18 e i 29 anni di età. Ragazze e ragazzi potranno svolgere un’ importante esperienza formativa a Fabbriche di Vergemoli attraverso un periodo di Servizio Civile della durata di 12 mesi guadagnando 433,80 euro. Il bando, promosso dalla Regione Toscana nell’ambito di Giovanisì e finanziato dal POR FSE 2014/2020, rimane attivo fino al 7 giugno 2019 (ore 14:00).

Per presentare la propria candidatura i giovani devono essere regolarmente residenti o domiciliati in Toscana per motivi di studio propri o per motivi di studio o di lavoro di almeno uno dei genitori, avere un' età compresa fra i 18 e 29 anni (compiuti), essere non occupati, disoccupati, inattivi, essere in possesso di idoneità fisica non aver riportato condanna penale anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo. Può fare domanda chi sta frequentando un corso di studi di qualunque tipologia. La domanda, corredata dal curriculum vitae (datato e firmato in forma autografa), può essere presentata esclusivamente on-line, collegandosi a https://servizi.toscana.it/sis/DASC/#/ dove è possibile candidarsi selezionando nel menù a tendina “Bando progetti 2018 finanziato con risorse POR FSE 2014/2020“.

Per info collegarsi al sito http://comune.fabbrichedivergemoli.lu.it

Numero telefonico per info: 0583 761944 Comune Fabbriche di Vergemoli

"Sono estremamente soddisfatto di questo ulteriore bando vinto – dichiara Michele Giannini - anche perché permette a 9 giovani di iniziare una esperienza lavorativa. Tanti giovani che hanno fatto il Servizio Civile da noi hanno trovato successivamente un lavoro, anche grazie all'impegno profuso per la formazione in questi 12 mesi”.