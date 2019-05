Garfagnana : camporgiano



Filicaia, chiude ufficio postale per lavori

mercoledì, 15 maggio 2019, 09:33

Poste Italiane comunica che da giovedì 16 maggio a martedì 28 maggio l’ufficio postale di Filicaia, in via Francesco Vecchiacchi, 14, sarà chiuso al pubblico per lavori di ristrutturazione.

L’azienda, per limitare al minimo i disagi alla clientela, ha previsto lo svolgimento dei servizi da parte dell’ufficio postale di Camporgiano, in via Alberto Bertolini 26, compreso il ritiro delle inesitate e dei pacchi.

L’ufficio di Camporgiano svolgerà le attività dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13,45 ed il sabato fino alle 12.45.

L’ufficio postale di Filicaia riaprirà, con i consueti orari (lunedì e venerdì 8,20-13,45), da venerdì 31 maggio.