Garfagnana



"Fortezza Bene Comune": tre posti a San Romano

giovedì, 23 maggio 2019, 15:27

Anche nel comune di San Romano in Garfagnana si cercano volontari da impiegare nel servizio civile regionale. All'interno del progetto "Fortezza Bene Comune" sono infatti richiesti tre giovani per la durata di 12 mesi.



La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per le 14 del giugno. Ai giovani in servizio è corrisposto direttamente dalla Regione Toscana un assegno di natura non retributiva pari a 433,80 euro. Coloro che sono interessati a presentare la propria candidatura e che sono in possesso, oltre ai requisiti richiesti dalla LR 35/06, di quelli minimi seguenti: Diploma di scuola secondaria di secondo grado; Possesso patente di guida di tipo B; Conoscenza di base dell’utilizzo del computer e di internet; possono reperire le informazioni necessarie collegandosi al sito istituzionale del comune: www.comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it



La domanda, corredata da Curriculum Vitae, dovrà pervenire esclusivamente on-line accedendo al sito: https://servizi.toscana.it/sis/DASC e seguendo le apposite istruzioni.



Contatti: indirizzo e-mail: segreteria@comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it; telefono: 0583613181 Responsabile di progetto: Pamela Guidi