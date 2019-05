Garfagnana : castiglione di garfagnana



Gaspari presenta la sua lista: "Obiettivo continuare il percorso intrapreso"

mercoledì, 8 maggio 2019, 14:27

Si presenta la lista “Progetto Cambiamento - Andiamo Avanti” che sosterrà il sindaco uscente Daniele Gaspari in vista delle prossime elezioni amministrative nel comune di Castiglione di Garfagnana. L'apertura della campagna elettorale è fissata per domani (giovedì 9 maggio), alle 21, nella sala consiliare del comune. Del gruppo faranno parte: Mauro Bertucci, Stefano Pioli, Stefano Biagioni, Pamela Rossi, Lido Cecchi, Giovanni Battista Santini, Giorgio Malatesta, ROberto Tamagnini, Gino Masini e Agnese Ugolini.



"Si tratta di una lista - esordisce il candidato - che vuol continuare il percorso intrapreso e proseguire il lavoro fatto dall'amministrazione negli ultimi cinque anni, completando alcune opere iniziate e continuando nell'opera di risanamento del bilancio. Noi siamo convinti di poter essere un riferimento certo e sincero per tutti i cittadini e quindi gli invitiamo a seguirci ed a votarci, perchè con noi avranno sempre un costante contatto".

Gaspari ha quindi svelato alcuni punti del suo programma: "In tema di turismo e cultura - spiega l'attuale primo cittadino - puntiamo alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale di uno dei Borghi più belli d'Italia. Capitolo tasse: continuare a contenere i costi dei servizi come raccolta e smaltimento dei rifiuti, servizio idrico integrato; introduzione del Baratto Amministrativo per compensare mancati pagamenti con servizi socialmente utili. Per quanto riguarda associazioni e sport, poi, ci proponiamo di incentivare i progetti delle associazioni del territorio che rappresentano una realtà unica ed indispensabile per il nostro comune".

"Agricoltura quindi - prosegue Gaspari -. Vogliamo proporre all'Ato la reintroduzione della tassa agevolata per l'acqua ad uso zootecnico e mantenimento dei contributi agli allevatori. Su protezione civile, invece, ci impegneremo per la sistemazione e realizzazione di nuovi punti radio nelle frazioni; programmazione di esercitazioni con Coi e Com; progetti informativi presso le scuole. Scuola e giovani: aumento contributi per acquisto di libri di testo; incentivare corsi per integrare offerta formativa; prorogare le convenzioni già vigenti sui servizi della prima infanzia. Infine, in merito ai lavori pubblici, ci occuperemo del completamento dei lavori alle scuole; dopo l'approvazione del Piano Strutturale Intercomunale, dovremo redarre il Piano Operativo; quindi realizzazione di parcheggi ed area di sosta camper e polivalenti ed aree per giovani; in ultimo, sostituzione della pubblica illuminazione".

"Per realizzare il nostro programma elettorale - conclude il sindaco - sarà necessario continuare ad apportare nuovi finanziamenti nelle casse del comune, per poter eseguire opere di primaria importanza, grazie ad un già instaurato e solido contatto con gli enti preposti come regione, governo, Unione Europea, in collaborazione con Unione dei Comuni della Garfagnana, provincia, Ente Bonifica, Fondazioni e Soprintendenze".