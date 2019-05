Garfagnana



Giardino Botanico, doppio appuntamento sulla Pania di Corfino

venerdì, 31 maggio 2019, 13:15

Giardino Botanico “Maria Ansaldi” Pania di Corfino: un week-end in Appennino tra visite guidate, trekking e relax in rifugio. Un'iniziativa promossa da APGI Associazione Parchi e Giardini d'Italia in occasione dell'evento nazionale “Appuntamento in Giardino”.

Programma di sabato 1 giugno:

Ore 9.00: ritrovo presso il Giardino Botanico e visita guidata al percorso che, diviso in settori tematici (flora delle rupi rocciose, dei luoghi umidi, dei pascoli etc…), permetterà in circa un’ora di osservare le specie spontanee più significative della flora della Garfagnana e dell’ Appennino tosco emiliano. Finita la visita guidata, chi lo vorrà potrà usufruire di un’escursione gratuita sulla Pania di Corfino. Un sentiero ad anello ricondurrà i partecipanti al Rifugio Isera Orecchiella dove sarà possibile pranzare a base di piatti tipici della zona e rilassarsi nell'ampio prato esterno al rifugio. Al Giardino nel frattempo continueranno le visite guidate sia al mattino che al pomeriggio (9:00-13:00 e 14:30-18:30).

Programma di domenica 2 giugno: Il Giardino offrirà durante la giornata (9:00-13:00 e 14:30-18:30) visite guidate alla scoperta della flora locale, potranno essere sviluppate varie tematiche durante la visita guidata a seconda dell’interesse del gruppo (usi fitoalimurgici di erbe spontanee, cambiamenti climatici e specie minacciate di estinzione e loro conservazione etc). Il Rifugio sarà ovviamente aperto anche in questa giornata per pranzo o per merende.

L'APGI Associazione Parchi e Giardini d'Italia organizza anche per le due giornate un contest fotografico:http://tiny.cc/9b906y Le opere migliori riceveranno un bellissimo premio!