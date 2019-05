Giornate al mare per gli over 65: aperte le iscrizioni

Altri articoli in Garfagnana

domenica, 19 maggio 2019, 13:36

Ben 150 eventi gratuiti. Si inizierà il 24 maggio in occasione della Giornata Europea dei Parchi. Si concluderanno il 2 giugno per la Festa della Repubblica e la Giornata dei Piccoli Borghi

domenica, 19 maggio 2019, 12:33

Ha aperto sulle note di Johann Sebastian Bach la cerimonia per le premiazioni della "Fedeltà al lavoro e del Progresso economico", promossa come ogni anno dalla camera di commercio di Lucca per celebrare imprenditori e dipendenti che con il loro impegno rappresentano il tessuto vivo dell’economia lucchese

sabato, 18 maggio 2019, 13:10

Per continuare a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza urgenza, la Regione Toscana ha messo in campo una serie di misure straordinarie, grazie a due delibere approvate alla fine del mese di aprile, in grado di fornire delle risposte importanti

sabato, 18 maggio 2019, 12:09

La tanto attesa manifestazione "Cascio in Festa 2019" ospitata, chiaramente, dal paese di Cascio domenica 19 maggio, è stata rinviata a data da destinarsi a causa delle brutte previsioni meteo che caratterizzano tale giornata

venerdì, 17 maggio 2019, 15:15

Domenica 19 maggio alle 10, nell'Auditorium Chiesa di San Francesco, torna l'appuntamento con la cerimonia di premiazione della "Fedeltà al lavoro e del Progresso economico", promossa come ogni anno dalla Camera di commercio di Lucca. Saranno consegnati 84 premi a dipendenti, imprese, imprenditori e amministratori della provincia di Lucca

venerdì, 17 maggio 2019, 15:09

Denunciato per guida in stato di ebbrezza un uomo 51enne di Sillano-Giuncugnano, fermato per un controllo a Piazza al Serchio mentre era alla guida della propria auto