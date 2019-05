Garfagnana : castiglione di garfagnana



Giuntini: "Gaspari cerca di giustificare l’operato di un’amministrazione deludente incolpando altri"

venerdì, 10 maggio 2019, 08:18

L'ex sindaco di Castiglione di Garfagnana, Francesco Giuntini, torna a rispondere alle accuse avanzate dall'attuale amministrazione, guidata da Daniele Gaspari, sul disavanzo ereditato nel 2014. Gaspari aveva tirato in ballo l'ex primo cittadino in un'intervista rilasciata in esclusiva alla Gazzetta (leggi qui), alla quale aveva risposto chiedendo una smentita (clicca qua) che però non è arrivata (leggi).



“Ribadisco - esordisce Giuntini - che nei 10 anni della mia amministrazione si sono prodotti sempre e solo avanzi di amministrazione. Non c’è stata alcuna spesa che non avesse regolare copertura finanziaria attestata dall’ufficio ragioneria, né ci sono stati rilievi in proposito da parte di organi di controllo".

"Sostenere il contrario - attacca l'ex sindaco - significa offendere gravemente le professionalità di pubblici funzionari ai quali spetta il compito primario di garantire l’equilibrio tra entrate e spese. Se davvero, come sostiene l’assessore Masini, ci fossero state spese per centinaia di migliaia di euro prive di copertura, sarebbe stato preciso dovere suo e del sindaco di denunciare l’accaduto alla Corte dei Conti. Perché non l’hanno fatto? Hanno commesso una grave omissione, o raccontano delle balle? Il paradosso, poi, è che Gaspari e Masini fanno riferimento al rendiconto dell’anno 2014 in cui hanno amministrato per più di sette mesi! Tra loro, inoltre, si contraddicono: mentre il sindaco afferma di aver risanato il bilancio, l’assessore Masini sostiene invece che il risanamento si completerà solamente nel 2044. Che almeno si mettano d’accordo".

"Con questi presupposti - incalza - sarebbe agevole ribaltare le accuse di mala gestione, ma non lo farò per correttezza e amor del vero. Le carte a cui fanno riferimento sono una delibera di giunta del mese di aprile 2015 e conseguente delibera di consiglio di giugno (un anno dopo la mia amministrazione), con la quale a seguito dell’entrata del decreto legislativo 118/2011 “Armonizzazione del sistema di Bilancio”, viene adottato per la prima volta il principio della competenza finanziaria rafforzata. Il decreto suddetto, prevede per la redazione dello schema di bilancio di tutti gli enti locali, nuovi principi contabili e la creazione di nuovi fondi vincolati non presenti prima. Una delle principali novità è stata l’introduzione del “Fondo crediti di dubbia esigibilità”, dove confluiscono tutti i crediti accertati ma di difficile esazione".

"Lo spirito del legislatore - sottolinea l'ex primo cittadino - è stato quello, a seguito della crisi e dell’aumento della percentuale dei tributi non riscossi, di prevenire le difficoltà economiche degli enti pubblici derivanti dal mancato introito di somme comunque spettanti. Tutti questi fondi vincolati, assieme all’avanzo di amministrazione (reale), hanno formato il disavanzo tecnico. Il disavanzo tecnico, a cui si riferisce in seconda battuta il Gaspari, è definito nel decreto non come una carenza di risorse effettive, ma solo temporanee, in quanto rappresentano il saldo di esigibilità di debiti e crediti esistenti ma non ancora scaduti. Le cifre di cui parlano gli amministratori uscenti, dimostrando di non aver cognizione di causa o di essere in malafede, relativamente ai famigerati 11.684,74 euro da riportare in bilancio per trent’anni, non sono debiti come vuol far credere Masini, ma sono gli accantonamenti, resi obbligatori per legge per fronteggiare l’eventuale mancato introito di crediti comunque esigibili".

"L’affermazione del sindaco Gaspari - specifica Giuntini -, che il disavanzo tecnico si è ridotto in questi anni a 87 mila euro, testimonia quanto detto sopra, cioè che i crediti di dubbia esigilità, che sono stati prima accantonati, sono stati normalmente riscossi dal comune, e pertanto il disavanzo tecnico è diminuito in maniera naturale, in virtù dell’ordinaria gestione dell’ente. E’ evidente che il sindaco uscente (e con lui l’assessore Masini) sta tentando di giustificare ai suoi elettori l’operato di un’amministrazione veramente deludente incolpando altri della loro inefficienza".

"Mi auguro di essere stato sufficientemente chiaro ed esaustivo - conclude - e soprattutto di non dover tornare in argomento; consiglio vivamente al Gaspari di non sforzarsi ad illustrare con enfasi il suo futuro programma, è sufficiente che prometta di amministrare meglio e di smetterla di continuare ad imputare inesistenti responsabilità alla precedente amministrazione.”