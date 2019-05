Garfagnana : molazzana



Grandissima attesa per "Cascio in Festa 2019"

lunedì, 6 maggio 2019, 18:52

di lorenzo fiori

Siamo da poco entrati nel mese di maggio ma già tutta la Garfagnana, e non solo, è in attesa della tradizionale manifestazione "Cascio in Festa 2019" che si terrà, ovviamente, presso il sempre più bel paese di Cascio, dove risiede la storica associazione "ASR Cascio", guidata dall'inossidabile presidente Alessandro Bertolini (in carica da 25 anni consecutivi) coadiuvato da tutti i suoi instancabili aiutanti di ogni età.

Tale evento è fissato per domenica 19 maggio e sarà caratterizzato da un programma veramente ricco: si inizia alle 9.30 con la Santa Messa, si continua con il percorso degustativo (dalle 12.30 alle 14.00) con piatto cascerotto, secondo, contorno e dolce. Alle 15.00 potrete assistere all'esibizione degli Allievi dei corsi di danza, musica e teatro del Centro D'Arti di Gallicano mentre alle 16.00 la manifestazione sarà chiusa dagli sbandieratori e musici di Gallicano.

Il pomeriggio sarà inoltre gastronomicamente valorizzato dalla pizza e dai bomboloni dell'Anna.

Il paese sarà, in aggiunta, positivamente "riempito" dal mercatino artigianale, dalla mostra di Guidugli "Liutaio" e dal mercatino con "Il Sogno Onlus", spaccio di lievito madre ed istruzioni per uso o mantenimento e laboratorio per bambini "Liberamente MaPà".

Da non dimenticare che ci sarà un divertimento anche per i bambini con lo spazio dedicato allo sport grazie al Calcetto Gran Galà "I primi calci della Valle", Garfagnana volley e rugby, attività ludicomotoria, mini circuito ad ostacoli, corse giovanili ed il torneo di calcetto quadrangolare in ricordo di "Nico".

La bellezza di questa giornata non finisce qui perché, da anni, l'organizzazione ha deciso di fargli assumere anche una connotazione di beneficenza in aiuto dell'ospedale pediatrico Meyer.

Infatti, una parte degli incassi sarà devoluta a tale ospedale (negli ultimi anni sono stati donati 10.000€) rendendo l'evento, quindi, patrocinato proprio dal Meyer.

Una manifestazione, pertanto, assolutamente da non perdere dove si unisce il buon cibo, cultura, sport, musica, ballo con il gesto encomiabile di devolvere parte dell'incasso in beneficenza.