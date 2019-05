Garfagnana : vagli sotto



I bimbi della primaria di Vagli in visita alla capitaneria di porto di Viareggio

domenica, 26 maggio 2019, 13:04

Sono gli ultimi giorni di scuola e molti istituti scolastici della Versilia e della provincia di Lucca stanno concludendo vari progetti di educazione civica e di sensibilizzazione alla legalità, anche con riferimento alla tutela dell'ambiente marino e costiero. Nei giorni scorsi, i marinai di Viareggio hanno ricevuto le gradite visite dei bambini e dei loro docenti ed accompagnatori della scuola dell’infanzia “Giorgini” di Forte dei Marmi e della scuola primaria di Vagli Sopra.



I bambini, entusiasti per l'esperienza, hanno potuto dar seguito alle lezioni fatte in classe conoscendo dal vivo l’attività svolta in mare ed a terra da uomini e donne della guardia costiera. Dopo essere saliti a bordo delle motovedette ed aver visitato la sala operativa, i bambini si sono quindi recati al Museo della Marineria per conoscere le tradizioni della marineria Viareggina ed incontrare i biologi del CE.TU.S, associazione che si occupa della ricerca e dello studio dei tanti cetacei che popolano il mare della Versilia.



Scopo di questi progetti didattici è avvicinare i bambini (fin dall'infanzia) all'ambiente, compreso il mare e le sue preziose risorse, conoscendo ed apprezzando le Istituzioni che lo proteggono, come la guardia costiera, e le tante “eccellenze" del loro territorio.