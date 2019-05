Garfagnana



I pendolari si rivolgono ai candidati sindaci: "10 punti da condividere con noi"

mercoledì, 8 maggio 2019, 08:36

I pendolari della Linea Lucca-Aulla, in vista delle prossime elezioni amministrative, si rivolgono a tutti i candidati sindaci della Valle del Serchio e Lunigiana elencando 10 punti sui quali impegnarsi.



"In questi cinque anni - esordisce il comitato -, abbiamo ricevuto un riscontro positivo dalle amministrazioni di San Romano, Casola in Lunigiana, Minucciano, Aulla, Barga, Fosciandora, Borgo a Mozzano, Pescaglia e Castelnuovo, tuttavia ci rivolgiamo a tutti i candidati sindaco dei comuni della Garfagnana, Mediavalle e Lunigiana".

"Chiediamo di condividere con noi i seguenti 10 punti - spiega -: la ferrovia Lucca-Aulla è l'infrastruttura più importante per la crescita del nostro territorio. Al centro di ogni vostro programma dovreste mettere il bene dei cittadini pendolari; i tempi di percorrenza dei treni per studenti e lavoratori vanno ridotti. Vi chiediamo di farvi promotori con le tre Unioni dei Comuni e con la Regione Toscana per alleviare i disagi quotidiani degli utenti. Da Piazza al Serchio a Lucca un treno non deve impiegare più di 60 minuti! E' possibile e non costa nulla".

"Vanno rivisti gli orari e le coincidenze ad Aulla e Lucca per servire la popolazione - continua il comitato -. E' possibile e non costa nulla; va poi progettato un sistema integrato con la creazione dei cosiddetti HUB a Minucciano, Piazza al Serchio, Castelnuovo, Fornaci collegati con pullman atti a servire le valli laterali. Anche in questo caso, è possibile e non costa nulla; chiediamo quindi di avviare i treni crociere atti ad intercettare il traffico crocieristico nei porti di La Spezia e Livorno. Nel 2019 è previsto nel solo porto di La Spezia l'arrivo di circa 700 mila crocieristi. A noi basterebbe, per cominciare, intercettarne 120 persone al giorno (uno Swing). Riuscite ad immaginarvi i ritorni? E' possibile e non costa nulla".

"Le stazioni principali - prosegue il comitato pendolari - debbono essere attrezzate con bici elettriche. Già ad Equi esiste un servizio efficiente gestito con successo. A chi vi dice che non è possibile vi invitiamo a visitare la linea ferroviaria Merano - Malles Venosta! E' possibile e costa poco; dalle stazioni principali debbono diramarsi sentieri pedonali ciascuno con il proprio logo e segnaletica. Costa pochissimo, soprattutto coinvolgendo associazioni del territorio e di volontariato; consolidare il servizio merci. Lo scalo di Minucciano è ormai un gioiello da imitare. Tenete gli occhi bene aperti sul nuovo scalo merci di Castelnuovo che dovrebbe partire a breve. E' una grande occasione!"

"Infine - conclude - due temi che costano molto ma che è importante traguardare nell'arco del vostro mandato ovvero: eliminare tutti i passaggi a livello. Sono il punto debole dell'intera linea; in ultimo, risanare almeno i due ponti strutturalmente più danneggiati: ponte di Pieve S.Lorenzo ( tra Minucciano ed Equi Terme) e Ponte Rio Cavo (tra Piazza al Serchio e Camporgiano)".