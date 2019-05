Garfagnana



I V.A.M. fino alla morte ospiti del 4° Stormo a Grosseto

domenica, 12 maggio 2019, 23:12

di simone pierotti

Momento d’oro per il gruppo “V.A.M. fino alla morte” che, giovedì 15 maggio, sarà ospite d’onore del 4° Stormo di Grosseto, uno degli aeroporti militari più importanti in assoluto. Saranno ben 42 i componenti del gruppo proveniente dalla Valle del Serchio, coordinati dall’infaticabile “factotum” Rolando Cavilli, che attorno alle 9 del mattino saranno accolti dagli ufficiali. Dopo la santa messa e la deposizione di un mazzo di fiori in onore dei caduti ci sarà la visita guidata all’aeroporto. Successivamente il gruppo potrà pranzare presso la mensa ufficiali, un evento molto raro.

Intanto i V.A.M. fino alla morte hanno ritirato la bellissima statua della Madonna di Loreto che verrà collocata all’interno della chiesa del Casone di Profecchia, in memoria dei defunti dell’aeronaturica.