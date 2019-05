Il Parco delle Apuane apre le iscrizioni per i soggiorni estivi

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 28 maggio 2019, 15:50

Ancora piogge e temporali su tutta la Toscana per tutta la giornata di oggi, martedì 28 maggio e domani, mercoledì 29. Le condizioni di instabilità porteranno, già a partire dal primo pomeriggio di oggi, all'intensificarsi di rovesci e temporali

martedì, 28 maggio 2019, 15:39

L’inaugurazione del Digital Stone Project VII si terrà domenica 2 giugno alle 16 presso la sede di Garfagnana Innovazione in Via Primo Tonini 82 a Gramolazzo, nel comune di Minucciano

martedì, 28 maggio 2019, 14:52

Non solo fare i lavori di manutenzione sui corsi d’acqua di competenza, ma farli bene: una vera e propria “manutenzione gentile”. In modo da garantire, assieme alla sicurezza idraulica del territorio, anche la sicurezza ambientale: con la piena salvaguardia della flora e della fauna (in particolare quella nidificante) che lungo...

martedì, 28 maggio 2019, 14:24

Sono queste le parole del segretario provinciale di FdI Marco Chiari all’indomani dei risultati di amministrative ed europee, che hanno visto il partito che fa capo a Giorgia Meloni ottenere una importante e costante crescita in tutti i comuni della provincia

martedì, 28 maggio 2019, 12:38

Quasi un milione di euro è stato destinato dalla giunta regionale toscana alle province di Grosseto, Lucca e Pisa per interventi di manutenzione straordinaria su tre ponti situati sulle strade regionali 74, 445 e 206

martedì, 28 maggio 2019, 11:45

Sara D'Ambrosio, sindaco di Altopascio, interviene il giorno dopo lo scrutinio delle elezioni amministrative per salutare i neo-eletti sindaci