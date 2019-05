Garfagnana : vagli sotto



Il Parco interviene a Campocatino: lavori edilizi senza il nulla osta

mercoledì, 22 maggio 2019, 12:10

Il Parco delle Alpi Apuane blocca lavori edilizi a Campocatino, nel comune di Vagli di Sotto, realizzati senza il necessario nulla osta del Parco. Lo fa con due ordinanze distinte firmate dal presidente Alberto Putamorsi e notificate ai titolari di due caselli del nucleo pastorale di Campocatino.

Con entrambe le ordinanze si dispone la sospensione delle lavorazioni edilizie, la "riduzione in pristino, la risistemazione e l'eventuale ricostruzione dell'assetto morfologico ed idrogeologico e delle specie vegetali ed animali".

I titolari dei caselli dovranno poi predisporre ed inviare al Parco delle Apuane, tramite lo Sportello Unico Edilizia del comune di Vagli Sotto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza, un progetto diriduzione in pristino e risistemazione ambientale relativo all'area interessata dalle opere realizzate in assenza di nulla osta. E avranno quattro mesi di tempo per realizzare tutte le opere di risistemazione ambientale.