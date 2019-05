Il ristorante "La Ceragetta" vince il concorso "Gustando le Apuane - Menù a km zero"

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 20 maggio 2019, 15:14

La considerazione arriva dal capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Maurizio Marchetti e si riferisce alla sottoscrizione tra regione e comune di Minucciano per la convenzione relativa al finanziamento dell’opera Parco del Lago di Gramolazzo Lotti 4/5 – Stralcio 1 – lavori di realizzazione pista ciclopedonale parco giochi-campeggio”

lunedì, 20 maggio 2019, 13:02

Brutto incidente stamattina, intorno alle 8.30, sulla provinciale a Bolognana, nel comune di Gallicano, proprio nei pressi del cavalcavia al bivio per Fornaci di Barga. Coinvolti due mezzi, un pullman Ctt Nord K2033 modello Iveco 315 e un furgoncino

lunedì, 20 maggio 2019, 11:10

In occasione della giornata mondiale della biodiversità, 22 maggio, l'Unione Comuni Garfagnana organizza un pomeriggio dedicato ai ragazzi e ai coltivatori custodi della Garfagnana per fare il punto della situazione della biodiversità locale

domenica, 19 maggio 2019, 15:28

C’è tempo fino a domenica 26 maggio per iscriversi a “Mare d’Argento”, il progetto promosso da Croce Verde P.A. Lucca con il contributo del comune di Castelnuovo Garfagnana

domenica, 19 maggio 2019, 13:36

Ben 150 eventi gratuiti. Si inizierà il 24 maggio in occasione della Giornata Europea dei Parchi. Si concluderanno il 2 giugno per la Festa della Repubblica e la Giornata dei Piccoli Borghi

domenica, 19 maggio 2019, 12:33

Ha aperto sulle note di Johann Sebastian Bach la cerimonia per le premiazioni della "Fedeltà al lavoro e del Progresso economico", promossa come ogni anno dalla camera di commercio di Lucca per celebrare imprenditori e dipendenti che con il loro impegno rappresentano il tessuto vivo dell’economia lucchese