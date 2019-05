Garfagnana : gallicano



Inaugura il “Parco la Campagna” a Colle Acinaia

venerdì, 10 maggio 2019, 08:37

di loreno bertolacci

Continua incessantemente il lavoro della piccola, si fa per dire, comunità di Colle Acinaia, frazione del comune di Gallicano che, come ho avuto modo di ripetere in diversi articoli, non finisce mai di sorprendere. Difficile lasciare sopiti i desideri degli abitanti di Colle Acinaia ed in particolare, in questo caso, dei componenti dell’”Associazione la Campagna che finalmente vedono realizzato o meglio si sono realizzati un piccolo parco giochi denominato appunto “Parco la Campagna”.

Un’associazione impegnata sul territorio di cui fanno parte le comunità di Turritecava, Colle Acinaia e quelle delle località Campi e Busdagno. Un lavoro importante, portato avanti per mesi da vari componenti dell’associazione e da collaboratori amici che hanno realizzato l’ambiziosa idea, un parco dove condividere momenti di relax magari con bambini che potranno approfittare di questo piccolo capolavoro per giocare all’aperto. Alla presenza di istituzioni civili e religiose sabato 11 maggio alle 18,30 verrà benedetto il nuovo “Parco la Campagna”, alla quale seguirà un piccolo rifresco per tutti gli intervenuti. Impropriamente continuo a scrivere un piccolo parco, un piccolo rinfresco; dovrei correggere e sostituire alla parola piccolo la parola grande che meglio definirebbe questa grande ed operosa comunità di Colle Acinaia che riesce costantemente a organizzare eventi, fare opere diciamolo pure pubbliche che tanti amministratori piuttosto che grandi comunità se le sognano. Qui vale più che in altri luoghi il detto “volere è potere” e questa volta hanno voluto intensamente un parco pubblico e se lo sono realizzato per la gioia di tutti.

L’invito quindi rivolto a tutti è quello per sabato 11 maggio alle 18,30 all’inaugurazione del parco e al rinfresco. L’”Associazione la Campagna” insieme al gruppo di animazione liturgica “Cantiamo il Signore” ringraziano fin d’ora tutti quanti vorranno intervenire a questo speciale momento.