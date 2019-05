Inaugurata a Careggine la panchina gigante che fa tornare piccoli

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 11 maggio 2019, 13:35

Anche quest’anno a Brica, nella valle di Soraggio (comune di Sillano Giucugnano), domenica 12, la seconda del mese di maggio, alle 11,30, si rinnova la tradizionale e partecipata festa di Santa Cristina

sabato, 11 maggio 2019, 13:03

Per oggi, sabato, nel pomeriggio sono possibili isolati rovesci pomeridiani nelle zone interne e deboli piogge in Appennino

venerdì, 10 maggio 2019, 11:50

Domani 11 maggio a Camporgiano si terrà l’evento conclusivo di un progetto didattico-solidale che ogni anno unisce gli studenti di tutto il mondo con il comune scopo di raccogliere fondi per Azione contro la Fame (www.azionecontrolafame.it), organizzazione internazionale che da 40 anni lotta contro la fame e la malnutrizione infantile...

venerdì, 10 maggio 2019, 10:30

Nell'ambito della inaugurazione della nuova Casa Avventura delle Alpi Apuane sita in Via della Chiesa 35 a Fornovolasco, domani alle 14.30 sarà presentato il libro di Gianluca Briccolani "L'altezza della libertà. Viaggio tra l'essenziale bellezza delle Alpi Apuane", edito da Polistampa

venerdì, 10 maggio 2019, 09:51

Sarà una domenica di Alpinismo Lento sulle Alpi Apuane, a Pomezzana. L'associazione Mangia Trekking, guidata da Nicola, visiterà un'officina "di assoluta nicchia", in cui si realizzano, operando artigianalmente, come avveniva ai tempi antichi, gli utensili per gli scultori del marmo

venerdì, 10 maggio 2019, 08:37

Continua incessantemente il lavoro della piccola, si fa per dire, comunità di Colle Acinaia, frazione del comune di Gallicano che, come ho avuto modo di ripetere in diversi articoli, non finisce mai di sorprendere