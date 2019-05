Garfagnana



La Camera di Commercio premia le imprese: tante della Valle del Serchio

venerdì, 17 maggio 2019, 15:15

Domenica 19 maggio alle 10, nell'Auditorium Chiesa di San Francesco, torna l'appuntamento con la cerimonia di premiazione della "Fedeltà al lavoro e del Progresso economico", promossa come ogni anno dalla Camera di commercio di Lucca. Saranno consegnati 84 premi a dipendenti, imprese, imprenditori e amministratori della provincia di Lucca.

La cerimonia inizierà con un momento musicale grazie alla collaborazione con l'Istituto Superiore di Sudi Musicale Luigi Boccherini, gli allievi Michela Del Grosso ed Ernesto Gaza suoneranno musiche di Johann Sebastian Bach.

Dopo il saluto del presidente della Camera di Commercio, Giorgio Bartoli, e gli interventi del sindaco Alessandro Tambellini e del presidente della provincia, Luca Menesini, verranno premiati, infatti, i lavoratori dipendenti nel settore privato con almeno 35 anni di anzianità, imprenditori, amministratori e imprese con più di 30 anni di ininterrotta attività e le imprese "storiche", che vantano almeno 60 anni di attività, imprese che si sono contraddistinte per l'internazionalizzazione, la tutela dell'ambiente.

Questo l'elenco di coloro che riceveranno il riconoscimento da parte dell'ente camerale per le seguenti categorie:

Dipendenti

Giorgio Gaspari con 42 anni di anzianità, dipendente della Pardini Armi Srl con sede a Camaiore; Gabriella Nardini con 40 anni di anzianità, dipendente della Shaner Ciocco Srl con sede a Barga; Sauro Giorgi con 36 anni di anzianità, dipendente della Coop. Apuana Vagli Sotto.

Imprese con più di 30 anni di anzianità

De Servi Elena Parrucchiera di Fantozzi Federica, acconciatrice da 57 anni a Lucca; Ugo Serra coltivazioni ortofrutticole da 56 anni a Lucca;Etrusca Marmi Srl, attività lapidea da 53 anni a Seravezza; Franchini & C. sas. dei Fratelli Fenili, commercio di materiale elettrico da 53 anni a Lucca; Orlandi Srl, commercio all'ingrosso e al minuto di materiali edili, ferramenta, materiali per impianti idraulici, elettrici, materiale elettrico in genere, macchine industriali, oggetti per il giardinaggio da 52 anni a Viareggio; Bianucci Stefano, coltivazioni vitivinicole e olivicole da 52 anni a Montecarlo; Marcheschi Alfido & Figlio di Marcheschi Renzo e c. snc, autoriparazione da 50 anni a Lucca; Matteucci Marcella, parrucchiera da 49 anni a Capannoni; Querchi Claudio, autoriparazione da 49 anni a Capannori; Guidetti Elettronica – Srl, commercio all'ingrosso e al dettaglio di apparecchiature per radio-telecomunicazioni da 49 anni a Altopascio; Vetreria Sav snc di Panattoni A, Cavallini L.M. & c., vetreria da 48 anni a Montecarlo; Profumeria Franca Centro Estetica srl profumeria da 48 anni a Capannori; Centoni Piero, fabbro da 47 anni a Lucca; Top Tris srl, produzione di calzature ed accessori per calzature da 47 anni a Capannori; Pagnucci Giuseppe parrucchiere da 45 anni a Capannori; Creazioni Carla di Tommasi Alessandra, sartoria da 45 anni a Camaiore; Arrighi Roberto, idraulico da 44 anni a Bagni di Lucca; Baretto Sas di Salotti Nadia & c., bar ristorante da 44 anni a Gallicano; Lenzi Viviana, acconciatrice da 44 anni a Altopascio; Bianucci di Bianucci S. & C. Snc, commercio di articoli medicali da 43 anni a Lucca; Fa - Di di Carlo Di Giovanni & C. Snc, falegnameria da 42 anni a Lucca; Autolavaggio Pieruccioni Giuseppe & Da Prato Dinella Snc, autolavaggio e gommista da 41 anni a Camaiore; Macelleria Nannizzi Guido,macelleria – alimentari da 41 anni a Castelnuovo di Garfagnana; Olimpia Gelati Srl, gelateria da 40 anni a Camaiore; S.I.T. Società Cooperativa, termoidraulica da 40 anni a Pieve Fosciana; Bianchi & C. Sas di Bianchi Maurizio Mariano e Bianchi Massimo, costruzioni edili e installazioni da 40 anni a Capannori; Bar la Stella di Da Mommio Fabiola, bar e caffetteria da 37 anni a Camaiore; Erra Luana, acconciatrice da 37 anni a Camaiore; Cutini Dorella, acconciatrice – estetista da 37 anni a Altopascio; Hotel Bixio di Donati Paolo, hotel e ristorante da 36 anni a Camaiore; La Torre di Giuntoli Emanuele & C. Snc, pizzeria da 36 anni a Altopascio; Casotti Maria Grazia, commercio al minuto di mercerie, chincaglierie, articoli casalinghi, mobili ecc. da 35 anni a Minucciano; Micheli Erino, meccanica motoristica elettrauto gommista commercio auto da 35 anni a PORCARI; Stefani & Barsanti s.r.l., alimentari da 34 anni a Capannori; Istituto Radiologico Martini s.r.l., istituto radiologico da 34 anni a Lucca; Bergamini Marcella, parrucchiera da 34 anni a Fosciandora; Studio 83 di Guidi Gianluigi, grafica pubblicitaria da 34 anni a Castelnuovo di Garfagnana; CO.RA s.r.l., progettazione, fabbricazione, vendita e commercio all'ingrosso di componenti e sistemi per l'industria farmaceutica, chimica, alimentare da 33 anni a Altopascio; Lenci Paolo Giovanni, autoriparazione da 32 anni a Capannori; Otello & Melita Coiffeur snc di Pierucci & Biagini acconciatore unisex da 32 anni a Lucca; Il Mercato del Caffe' di Baldaccini Lorena, commercio al dettaglio dolci, caffè, da 31 anni a Lucca; Bacci Marcello, macelleria da 31 anni a Capannori; Estetica Monica e Marta di Lencioni Monica e Wroblewska Marta snc, estetista da 31 anni a Porcari; Biagini Roberta, estetista da 31 anni a Capannori; Parrucchiera Paola di Gonnella Paola, acconciatrice da 31 anni a Borgo a Mozzano; Gli Orti s.r.l., ristorante/pizzeria da 30 anni a Lucca; Pizzeria Quadrelli di Quadrelli Corrado, pizzeria da 30 anni a Camaiore; La Via Lattea s.r.l., commercio all'ingrosso di prodotti alimentari da 30 anni a Capannori; Puppa Maila, parrucchiere acconciature da 30 anni a Careggine; Tipografia Emmedi di Martinucci Costante e Gianluca s.n.c., tipografia da 30 anni a Lucca.