Lago Gramolazzo, Marchetti (FI): "Con la regione convenzione a orologeria. Solite firme a favor di elezioni"

lunedì, 20 maggio 2019, 15:14

"Domenica si vota, e il martedì prima si firma la convenzione con cui Mamma Regione elargisce graziosamente al comune di Minucciano 70 mila euro per la realizzazione della ciclopista lungo il lago di Gramolazzo, tra il parco giochi e il campeggio. Siamo alle solite: il Pd si fa propaganda politica utilizzando la leva istituzionale": la considerazione arriva dal capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Maurizio Marchetti e si riferisce alla sottoscrizione, il cui suggello è fissato per domattina alla presenza dell’assessore regionale Vincenzo Ceccarelli, tra regione e comune di Minucciano per la convenzione relativa al finanziamento dell’opera Parco del Lago di Gramolazzo Lotti 4/5 – Stralcio 1 – lavori di realizzazione pista ciclopedonale parco giochi-campeggio”.

"Ho visto i manifesti realizzati dal comune – spiega Marchetti – e sono andato a vedere di quale mai grande evento si trattasse. L’ho trovato: si tratta del finanziamento definito con delibera 623 del 13 maggio. Sono 70 mila euro con cui la Regione concorre ai complessivi 105 mila di spese complessive per realizzare la ciclopista lungo il lago di Gramolazzo, tra il parco giochi e il campeggio. Sono 600 metri circa di percorso ciclopedonale guarda caso finanziati e firmabili a pochi giorni dalle elezioni amministrative ed europee del 26 maggio".

Tra l’altro sono fondi con una scadenza ben precisa: "A mo’ di lavori-Cenerentola, infatti, alla mezzanotte del 31 dicembre 2019 se l’opera non sarà già realizzata e collaudata i fondi regionali si trasformeranno in zucca, perché la Regione chiuderà i rubinetti. Ce la si può fare, certo – annuisce Marchetti – ma bisogna andar di lena".

Avanti dunque e in tutta fretta, con Marchetti che contesta comunque il metodo: "Abituato agli allori del potere – attacca il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale – il Pd sovrappone politica e istituzioni in maniera spregiudicata al solo fine di generare non tanto il bene dei cittadini di Minucciano e di quanti per diporto vorranno recarsi nella zona, quanto il loro consenso. Per farlo, però, impiegano risorse di tutti e ruoli istituzionali. E questo proprio corretto corretto non è".