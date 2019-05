Garfagnana : san romano in garfagnana



Le cure palliative a sostegno della persona: un incontro alla Villetta

mercoledì, 15 maggio 2019, 15:50

“Le cure palliative – una rete a sostegno della persona e della famiglia”. E’ questo il titolo dell’incontro organizzato dall’Azienda USL Toscana nord ovest in programma venerdì 17 maggio alle ore 21 all’interno del modulo Cure Palliative “Le Piane” in via Provinciale a Villetta, nel comune di San Romano in Garfagnana.

Sarà una serata di conoscenza, confronto, riflessione e musica. Interverranno infatti professionisti del settore e l’evento sarà animato da momenti musicali e da brevi letture. Seguirà anche un simpatico momento conviviale.

Si tratta di un tema di grande rilevanza, al quale l’Azienda sta dedicando grande attenzione. E’ infatti fondamentale che esista una rete delle cure palliative, costituita dall'integrazione di assistenza domiciliare e hospice, che deve avvalersi di un team multidisciplinare composto da diverse figure professionali che sostengano il cittadino ma anche la sua famiglia in un momento di così particolare delicatezza e criticità. E' questo un approccio complessivo in grado di garantire una dignitosa qualità della vita, sia che i malati vengano seguiti a domicilio, sia che vengano ricoverati nei centri dedicati.