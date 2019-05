Garfagnana



Lucia Rossi eletta sindaco di Careggine

lunedì, 27 maggio 2019, 15:35

E' una donna il primo sindaco eletto in questa tornata elettorale in Valle del Serchio. Si tratta di Lucia Rossi, candidata a Careggine con la lista "Uniti per Careggine", che ha superato il suo avversario Graziano Vecchi ("L'altra lista per Careggine") per 287 voti (81,30 %) contro i 66 (18,70 %) del candidato opposto.



Una vittoria netta in un comune dove l'affluenza però è stata la più bassa della provincia. Su 878 elettori, infatti, i votanti sono stati appena 379 (43,17 %). Schede nulle: 14; Schede bianche: 12; Schede contestate: 0.



In maggioranza passano: Lucia Rossi, Mario Puppa, Massimo Fornari, Andrea Conti, Antonella Franchi e Serena Mancini

All'opposizione vanno: Graziano Vecchi, Nicola Vecchi e Valentina Gabarini