Garfagnana



Maltempo, ancora pioggia e temporali nella serata di oggi e domani

martedì, 28 maggio 2019, 15:50

Ancora piogge e temporali su tutta la Toscana per tutta la giornata di oggi, martedì 28 maggio e domani, mercoledì 29. Le condizioni di instabilità porteranno, già a partire dal primo pomeriggio di oggi, all'intensificarsi di rovesci e temporali.

Una nuova perturbazione, in serata, interesserà, in particolare, le zone interne di nord ovest per poi estendersi gradualmente al resto della Toscana nella giornata di domani, mercoledì. Oltre alle piogge, che potranno essere anche localmente intense con cumulati medi o elevati, si potranno avere, domani, temporali anche forti, in particolare sull'alto arcipelago e nel nord ovest, con possibili colpi di vento e grandinate.



Per questo la Soup ha emesso un codice giallo per sensibilizzare sui possibili effetti riconducibili al rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, al vento e alla grandine.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo