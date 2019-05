Garfagnana : gallicano



Matteo Franchini, un talento garfagnino della musica

mercoledì, 15 maggio 2019, 08:44

di viola pieroni

Matteo Franchini, gallicanese classe ’96, è un talento scoperto quasi per caso: chitarrista e cantante, è da poco stato promosso alle fasi nazionali del concorso “Coppa Italia", una piattaforma di lancio per coloro il cui sogno è diventare artisti di successo, visti i numeri delle case discografiche (cieca 70) che saranno presenti alla serata che si terrà a luglio nella bellissima cornice cittadina di Bologna.

Ma partiamo dal principio: Matteo coltiva questa passione sin dalla nascita e a tre anni inizia la sua carriera da autodidatta con la sua prima chitarra: canta e suona in cameretta, essendo un ragazzo dal carattere un po’ riservato, crescendo con la musica di Ligabue, Vasco e Baglioni. Ebbe la consapevolezza di avere un vero talento quando a Castelnuovo, durante una serata karaoke, notò la reazione positiva del pubblico; lui che fino allora non era stato sicuro delle potenzialità che poteva esprimere con la sua musica, decide di mettersi in gioco.

Un giorno un suo amico lo presentò ad un produttore della scuola di Musicantiere a Carrara, Alessandro, che sentendo in lui qualcosa di particolare lo propose come partecipante al concorso che ora si appressa a concludere, dove i giudici lo hanno promosso da una categoria C ad una A, riuscendo a raggiungere la finale nazionale. Spera in una vittoria, o almeno in qualcuno che si emozioni sinceramente ascoltandolo, e ci racconta: “Per me la musica è qualcosa che ho dentro, ho sempre sentito di dover raccontare qualcosa alle persone, di dover dire qualcosa in più degli altri, e ciò non mi ha portato pochi ripensamenti: la paura, magari, della delusione qualora nessuno ti aiuti... e se nessuno ti sente non si può fare molto. Sono felice di aver fatto il primo passo e ora non mi resta che continuare su questa strada. Non ho un piano B, semplicemente perché sono certo che questo sia il mio destino.”

Alla nostra domanda su cosa lo abbia spinto, ci dice: “Se tante persone ti dicono di avere talento, magari hanno ragione: è così che ho iniziato a crederci. A breve usciranno i miei inediti su YouTube, il mio è uno stile pop-soul (come Ultimo, ad esempio, ma mi piace cantare un po’ di tutto) e non vedo l’ora di farmi sentire così da trasmettere le stesse emozioni che provo io, anche perché voglio sempre dare il meglio: sono molto critico con me stesso, e difficilmente mi accontento.”

E così, una passione che viene dal profondo può riuscire a dare un senso al nostro percorso e a formarlo: in questo caso, abbiamo l'esempio lampante di come anche grazie a delle persone che credono in te, si possono abbattere tutti i muri che ci separano da ciò che sentiamo di poter esprimere al mondo.