Michele Giannini rimane sindaco a Fabbriche

lunedì, 27 maggio 2019, 16:23

Michele Giannini, il sindaco uscente di Fabbriche di Vergemoli, viene riconfermato nel suo incarico di primo cittadino. A decretarlo sono state le urne che hanno detto: 322 voti alla lista "Insieme" (66,12 %) e 165 voti alla lista "Uniti Svoltiamo per Delio Paolini sindaco" (33,88 %).



Gli aventi diritto al voto del comune erano 980. Di questi, sono andati a votare 496 (50,61%). Schede nulle: 6; Schede bianche: 3; Schede contestate: 0.



Ecco le prime parole di Giannini dopo il voto: "Sono estremamente felice del risultato perché la vittoria in entrambi i seggi degli ex comuni testimonia che è stato fatto un lavoro molto buono su tutto il territorio e si è lavorato per creare una comunità. Perché questo è un comune nuovo. E' la prima volta infatti che il comune fuso va al voto e, contrariamente da quanto detto dai detrattori delle fusioni, la popolazione di Fabbriche di Vergemoli è stata soddisfatta del suo sindaco e lo dimostra l'enorme scarto con cui ho ricevuto il nuovo mandato. Quindi un ringraziamento a tutta la popolazione, sia che mi abbia votato o meno, perché mi hanno onorato del fatto di poterla amministrare. E un ringraziamento a Delio Paolini, mio avversario, che ha fatto una campagna elettorale decisa ma, sicuramente, corretta".