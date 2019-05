Garfagnana



Morso da un serpente, escursionista soccorso sul Pisanino

sabato, 25 maggio 2019, 16:42

La stazione del soccorso alpino di Lucca è intervenuta sul Monte Pisanino dove un escursionista, che aveva percorso la "Bagola Bianca", è stato morso alla mano destra da un serpente.



L'uomo ha provveduto da solo ad allertare i soccorsi. Sul posto, nonostante le nuvole presenti in quota, si è diretto Pegaso Uno, che ha provveduto al recupero in "hovering", delicata operazione con stazionamento in volo sopra la vetta e recupero dell'infortunato. Il paziente è stato quindi trasportato in ospedale per le cure di rito. La mano si presentava infatti gonfia con evidenti segni di morso da rettile.