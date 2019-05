Garfagnana



Nicola Poli confermato a Minucciano

lunedì, 27 maggio 2019, 15:48

Il sindaco uscente Nicola Poli ("Uniti per Minucciano") trova la riconferma battendo, in questa tornata elettorale, il proprio avversario, Loris Anchesi (lista "Minucciano e il territorio per tutti"): 863 voti (62,27 %) contro 523 (37,73 %).



Nel comune di Minucciano l'afflenza per le amministrative è stata alta (75,58 %): su 1.884 aventi diritto, hanno votato in 1.424. Schede nulle: 23; Schede bianche: 15; Schede contestate: 0.