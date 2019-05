Garfagnana : fabbriche di vergemoli



Paolini (Uniti Svoltiamo): "Lavorare sul senso di comunità"

venerdì, 24 maggio 2019, 13:03

Il candidato a sindaco di Fabbriche di Vergemoli per la lista civica "Uniti Svoltiamo", Delio Paolini, torna ad intervenire in vista delle elezioni amministrative di domenica (26 maggio).



"Ci separano ormai una manciata di giorni al 26 maggio, data fissata per le elezioni comunali del 2019 - esordisce -. Le giornate impegnate nella campagna elettorale per Fabbriche Vergemoli hanno fatto riscontrare che il sentimento generale della gente è di sfiducia riguardo al futuro. La popolazione appare quanto mai rassegnata allo spopolamento ed all’abbandono dei nostri territori. Possibile che il sentimento comune sia questo, dopo che negli ultimi cinque anni, a seguito della così detta “ fusione”, siamo stati beneficiati dall’arrivo di ingenti trasferimenti da investire? Quale sarebbe stata la nostra sorte altrimenti? Serve davvero questo tipo di operazioni per portare avanti la mera sopravvivenza dei territori?

"I dubbi ci appaiono fondati - dichiara -. Le attività stanno scomparendo o sono in sofferenza, sembra che venga portato avanti una sorta di disegno che mira a “svalutare” anziché migliorare le caratteristiche dei nostri luoghi. La situazione non appare abbia avuto risvolti positivi, è fuori strada chi si mostra miope o vittima delle riflessioni della popolazione. Il comune di Fabbriche di Vergemoli in nuove operazioni di questo tipo con comuni limitrofi, ad esempio Molazzana, riceverebbe inoltre un effimero e dimezzato ritorno economico, renderebbe il territorio molto più fragile e la popolazione ancor più disorientata di quanto non lo sia ora".

"Riteniamo che lavorare sul senso di “comunità”, lavoro di squadra, giusta valorizzazione delle nostre peculiarità, attenzione alle fragilità del territorio - conclude -, sia il giusto impegno per poter invertire la tendenza e poter sperare, sottolineando “sperare” in un domani migliore. Questo è quanto proponiamo agli elettori".