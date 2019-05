Garfagnana : molazzana



Pasquinelli: "Ripristinare urgentemente la sicurezza stradale"

mercoledì, 15 maggio 2019, 14:48

Il candidato a sindaco Armando Pasquinelli, della lista "Prima Molazzana", riporta alcune segnalazioni fatte dai cittadini del comune in merito alla messa in sicurezza delle strade.



"Nuovo esempio di messa in sicurezza - attacca Pasquinelli - nella strada che da Sassi porta a Granciglia. Il maltempo ha provocato l'abbattimento della pianta che ha insavo la sede stradale e il comune, o chi per lui, ha effettuato il ripristino. Il risultato: uno spettacolare arco naturale. Quando si dice natura e architettura fuse insieme".



"Il tronco caduto - incalza l'aspirante sindaco - è elegantemente appoggiato sulle ramaglie di una acacia, ed è pronto ad osservare con puntualità la legge di gravità ed a venir giù. Per favore finite il lavoro!"



"Credo - conclude Pasquinelli - sia giunto il momento di una nuova amministrazione che sappia curare con amore e per bene il proprio territorio".