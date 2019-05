Garfagnana : villa collemandina



Pioli: "Nominata giunta. A livello locale contano le persone e non le ideologie"

mercoledì, 29 maggio 2019, 12:44

di simone pierotti

E’ partito il mandato n° 6 per Francesco Pioli al comune di Villa Collemandina: un record, o poco ci manca, tra i sindaci della Garfagnana. Un uomo delle istituzioni, che ha iniziato la sua “carriera” come consigliere comunale nel lontano 1975, per poi ricoprire la carica di primo cittadino dal 1980 al 2004, poi ancora come consigliere fino al 2014, oltre ad essere stato consigliere provinciale per due mandati.

Soddisfatto del risultato?



“Sono molto soddisfatto. Ce l’aspettavamo, ma siamo stati bravi a superare alcune criticità. Abbiamo creato una squadra completamente rinnovata, a parte due elementi, con tanti giovani, desiderosi di imparare e mettersi al servizio della collettività”.

Ha già idea di quella che sarà la squadra di governo?



“Intanto voglio dire che cercherò di coinvolgere tutta la squadra, per me non ci sono consiglieri eletti e non eletti, tutti sono importanti allo stesso modo. Ci tengo che il gruppo resti unito. Come sindaco sono già operativo e il primo atto è stata la nomina della giunta che sarà composta da Francesca Romei, vicesindaco, e Graziano Clari, assessore alle finanze”.

Cosa ci può anticipare per i primi mesi di attività?



“Intanto voglio rivedere la pianta dell’organico perché siamo ridotti all’osso; rivisiteremo i parchi giochi di tutte le frazioni del territorio e riqualificheremo la rete di illuminazione pubblica, inoltre c’è il progetto del miglioramento energetico della scuola di Villa Collemandina”.

Cosa ne pensa della grossa differenza riscontrata tra voto politico e voto amministrativo?



“Non ne sono sorpreso, in un’amministrazione, e soprattutto in realtà piccole come le nostre, contano le persone e non le ideologie. Io, per esempio, non so nemmeno di quali idee politiche siano i componenti della mia squadra e non mi interessa. Personalmente sono per mettere il massimo impegno per il mio comune, reperendo i fondi dove possono essere, come cercavo di fare nei miei precedenti mandanti”.

Come è stata l’ultima campagna elettorale?



“E’ stata una campagna serena, non ho mai cercato gli avversari ma ho parlato soltanto di programmi. Sono sereno e mi auguro di costruire un buon rapporto con la minoranza, utile per lo sviluppo del nostro comune”.

Tra le sfide principali da affrontare, anzi da riaffrontare, quella della fusione tra comuni...



“La mancata fusione con Castiglione rappresenta una grossa opportunità persa. Avremmo portato risorse importanti per il territorio e una miglior razionalizzazione dei servizi per i due comuni. Se ci saranno le condizioni, ci rimetteremo al tavolino, sia che sia Castiglione, che San Romano in Garfagnana o altri”.