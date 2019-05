Garfagnana



Pronto Soccorso: pubblicato l'avviso per 150 nuovi medici da inserire a livello regionale

sabato, 18 maggio 2019, 13:10

Per continuare a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza urgenza, la Regione Toscana ha messo in campo una serie di misure straordinarie, grazie a due delibere approvate alla fine del mese di aprile, in grado di fornire delle risposte importanti: una per il reperimento di personale medico per il sistema di emergenza urgenza regionale, l'altra legata a provvedimenti (per tutta la durata della situazione di criticità nel sistema) che rappresentino un riconoscimento del valore dell'impegno del personale di Pronto Soccorso in relazione alle attuali carenze di organico.

In attuazione della prima delibera della Giunta della Regione Toscana 570 del 23 aprile 2019, è stato pubblicato dall’Azienda USL Toscana Centro l’avviso, che vale per tutto il territorio regionale, di selezione pubblica per titoli e colloquio tecnico professionale per l’ammissione di medici non ancora specializzati al Corso biennale di formazione e lavoro presso il sistema regionale dell'Emergenza Urgenza (periodo formativo 2019-2021).

Lo svolgimento dei percorsi formativi è per tutto l’ambito regionale dei servizi del sistema dell'emergenza urgenza ed i posti disponibili a livello regionale sono 150.