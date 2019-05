Puglia-Coltelli, il confronto è... virtuale

Garfagnana : vagli sotto



martedì, 21 maggio 2019, 18:24

di andrea cosimini

Sale di colpi la campagna elettorale nel comune di Vagli Sotto. A cinque giorni dal voto, a salire al centro del "ring" sono stati il sindaco uscente Mario Puglia, candidato come consigliere nella lista "Vagli C'è" che appoggia il dottor Giovanni Lodovici, e il candidato sindaco Mario Giuseppe Coltelli della lista opposta, ovvero "Per Vagli e Roggio", che, impossibilitati a confrontarsi pubblicamente in tv, hanno optato per un "botta e risposta" sui social-network a suon di post e video pubblicati su Facebook.

Cinque, in particolare, le questioni sollevate dal candidato Coltelli: la titolarità della società Vagli Park, l'acquisizione di Palazzo Del Doma, la presunta espropriazione di alcuni terreni, i caselli in località Campocatino e infine i motivi del congedo dal servizio militare dello stesso Coltelli.

Puglia ha risposto punto su punto alle questioni avanzate dal candidato avversario. Partendo dalla Vagli Park. Coltelli ha infatti chiesto al primo cittadino chi siano i titolari di tale società: "La Vagli Park - ha premesso il candidato - è una società che rispetto enormemente e che ha investito molto sul territorio. Non ho mai chiesto al sindaco Puglia conto della società, ma ho semplicemente chiesto: chi è? Non c'è solo la famiglia Romei, come detto dal sindaco, ma c'è anche un altro personaggio che non sta a me dire chi è. Basta andare a vedere le visure camerali che sono pubbliche".



Puglia ha però risposto: "La Vagli Park è una società interamente privata. I titolari della società mi hanno autorizzato a pubblicare la visura camerale dalla quale risulta che i due unici soci sono Roberto Romei per il 75 per cento e Maurizio Romei per il 25. Invito pertanto il signor Coltelli, visto il tono allusivo utilizzato, ad essere più chiaro e a rendere noti gli ulteriori soggetti che secondo lui fanno parte di questa società".

Seconda questione sollevata da Coltelli, l'acquisto di Palazzo del Doma: "Il palazzo - ha incalzato l'aspirante sindaco - fu acquistato dall'Asbuc intorno al 2003-2004 alla cifra di 300 mila euro dall'allora proprietario. Questo palazzo è finito poi all'incanto ed è stato quindi acquistato da Mario Puglia e da sua moglie. Un'azione più che lecita, per carità, ma, a mio avviso, un sindaco non dovrebbe fare certe operazioni. Attualmente Palazzo del Doma è una bellissima struttura dove verrà, così si dice, costruito un albergo. E' stata costituita una società che risponde al nome di Palazzo del Doma sarls dove sono proprietari il sindaco e un'altra persona, e dove amministratore unico di società risulta lo stesso Mario Puglia".



Pronta è arrivata la risposta dell'attuale primo cittadino che ha tenuto a chiarire: "In merito al Palazzo del Doma - ha sottolineato Puglia - era andato all’asta perché l’amministrazione ASBUC subentrante alla mia amministrazione, nell’anno 2005, smise di pagare il mutuo. Per evitare che tale immobile potesse essere lasciato in stato di abbandono e creare degrado alla frazione di Vagli Sopra è stato da me acquistato, dopo varie aste andate tutte deserte, con risorse proprie, mediante una regolare procedura esecutiva di cui allego la relativa documentazione".

Coltelli ha quindi attaccato Puglia su alcune proprietà. "Credo che sia sotto gli occhi di tutti - ha dichiarato Coltelli - che sono state fatte possessorie su immobili a Campocatino e su degli immobili in Vagli di Sopra. Anche qui, una cosa lecita, per carità, ma a mio avviso contro moralità". Puglia è voluto quindi entrare nel merito della questione sottolineando: "In merito alla vendita dei miei terreni di cui la mia famiglia era proprietaria esclusiva sin dal 1993 siti in zona marmifera, di oltre 10mila mq, - ha detto - si specifica che gli stessi sono stati valutati utilizzando i valori dell’Agenzia delle Entrate. Va inoltre precisato che a differenza di altri mappali, quelli di proprietà della mia famiglia risultavano intestati solo a due soggetti (io e mia moglie), mentre su altri mappali vi sono tantissimi intestatari, e quelli che hanno scelto di vendere hanno di conseguenza percepito un valore proporzionato alla loro quota di proprietà. Si specifica inoltre che nessuno ha espropriato terreni in quanto la parte acquirente non è una autorità pubblica e le parti venditrici hanno liberamente accettato senza riserve di vendere le loro aree".



Penultima questione sollevata da Coltelli, quella relativa ai caselli di Campocatino. Anche in questo caso il candidato non ha parlato di atti illeciti, ma di una questione di "moralità". Puglia ha quindi messo le mani avanti: "Quanto ai caselli di Campocatino dei quali da giorni si vanno diffondendo notizie di presunti acquisti non regolari - ha ribadito l'attuale sindaco -, è giusto che i cittadini sappiano che coloro che si riempiono la bocca con “legalità, trasparenza e buon andamento” hanno acquistato con atto pubblico un casello in loc. Campocatino (in particolare si veda la grande casa pastorale in zona Vincioni) ricorrendo all’usucapione semplificato su un immobile di altri soggetti (atto pubblico rep. 78104/ 2015 - racc 26524 ai rogiti del Notaio Losito Giuseppe) la cui proprietà è stata trasmessa alla figlia e al cognato. A voi ogni commento in merito. Il mio congedo parla chiaro. Le bugie hanno le gambe corte".

Ultimo tema del "confronto", quello del congedo militare del candidato Coltelli. "In merito ai motivi di esclusione dal servizio militare del signor Mario Giuseppe Coltelli - ha attaccato Puglia -, che non so se ha mai maneggiato delle armi, se lo stesso mi autorizza a pubblicare l’estratto di documento militare risalente all’anno 1978 – distretto militare di Pisa - relativo all’esito delle visite mediche di tale signore, lo pubblicherò. Attendo la sua risposta scritta in merito alla questione, che è peraltro è stata da lui stesso sollevata. Si prega di fornire una risposta attraverso canali ufficiali, dato che non mi permetterei mai di rendere noti dati sulla leva militare relativi ad altre persone in assenza di il dovuto consenso".

La risposta di Coltelli è stata chiara: "Io sono stato congedato dal militare per un semplice motivo - ha detto l'aspirante primo cittadino -: mio padre era un invalido di guerra di prima categoria. Era stato cinque anni in guerra. E per questo lo Stato mi ha congedato. Nè più nè meno".

Insomma, in mancanza di un confronto pubblico, i cittadini di Vagli si dovranno accontentare di un confronto... virtuale.