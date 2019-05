Garfagnana



Raffaella Mariani batte l'affluenza: eletta sindaco di San Romano

lunedì, 27 maggio 2019, 16:34

Con 795 voti la candidata a sindaco di San Romano in Garfagnana Raffaella Mariani conquista la carica di primo cittadino del comune. Era l'unico comune in cui correva una lista sola: "Uniti per San Romano". Per Mariani quindi si trattava solo di superare il 50+1 % dell'affluenza. C'è riuscita. Nel suo comune, infatti, sono andati a votare 949 elettori (65,40 %) su 1.451.



Schede nulle: 72; Schede bianche: 82; Schede contestate: 0.