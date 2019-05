Garfagnana : san romano in garfagnana



Riapre lo storico bar Mattei alla Villetta

mercoledì, 22 maggio 2019, 16:50

di andrea cosimini

All'inizio fu battezzata "Locanda da Bruno" e rappresentò il primo bar-ristorante aperto nel paese dal dopoguerra. Poi il nome mutò in "Storico Bar Mattei". Alla fine degli anni '90, però, vennero a mancare i proprietari, i gemelli Giovanni e Pellegrino Mattei, e l'attività fu portata avanti per qualche anno da un ragazzo del paese, ma solo come bar.



Da più di 10 anni, quindi, il locale è rimasto chiuso. Fino ad oggi. Dopo aver acquistato parte dell'immobile, infatti, un abitante del paese, Eddy Suffredini, ha deciso di riaprire l'attività per rendere al paese il suo storico punto di ritrovo. Lui, come d'altronde tutti i suoi compaesani, è cresciuto in questo bar: "Ho avuto l'occasione di comprare una parte dell'edificio - ha raccontato - e, siccome alla Villetta tutti erano rimasti affezionati a questo bar, mi sono detto: proviamo a riaprire".



"Non sarà solo un bar però, ma anche pizzeria e ristorante - ha spiegato Suffredini -. Oltre la pizza, cotta rigorosamente nel nostro forno a legna, faremo antipasti, primi e secondi, con carni di qualità e prodotti locali. Al piano terra stiamo realizzando la cucina, aperta a vista, e la sala pizzeria. Di fronte all'ingresso invece verrà posizionato il bancone del bar. Stiamo poi realizzando una scala interna che porterà al piano superiore dove sarà presente una seconda sala ristorante, con ingresso alla nostra terrazza panoramica che, coperta da una veranda, rappresenterà un ulteriore spazio di ristoro. Una seconda terrazza, infine, sarà realizzata al piano terra con relativa veranda".



"Il locale - ha concluso il proprietario - vanterà, in tutto, una 40ina di posti interni, a cui si aggiungeranno, in estate, un'altra 40ina di posti esterni". I lavori sono tutt'ora in corso. L'inaugurazione è comunque prevista tra circa un mesetto e sarà un vero evento per il paese, con tanto cibo e intrattenimento musicale.



Il locale, che ha mantenuto intatto il suo nome "Storico Bar Mattei", riaprirà esattamente nella sua vecchia sede, ovvero sulla via provinciale, al numero civico 39.