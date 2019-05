Garfagnana



"RiservAmica", un giorno all'insegna del rispetto e dell'educazione ambientale all'Orecchiella

giovedì, 16 maggio 2019, 12:05

Giornata da non perdere nella Riserva Naturale Statale dell'Orecchiella, domenica 19 maggio: per il progetto RiservAmica, organizzato dal raggruppamento carabinieri Biodiversità di Lucca, avrà luogo un giorno all'insegna del rispetto e dell'educazione ambientale. Il programma prevede alle 10:00, dopo l'accoglienza al centro visitatori, una presentazione delle attività di sensibilizzazione alla cultura e alla legalità ambientale, tramite azioni di sostenibilità. A seguire, l'escursione lungo il sentiero del Monte Orecchiella con visita al museo del territorio. Per l'una è prevista una pausa pranzo, in cui i partecipanti potranno mangiare e godersi un momento di relax nella bellissima cornice del parco. Alle 14:30 Si terranno dei laboratori di educazione alla legalità ambientale per bambini e adulti, seguiti dalla celebrazione della “Giornata dell'albero", che si concluderà con la piantumazione di specie arboree provenienti dal centro nazionale CC Biodiversità di Pieve Santo Stefano.

Inoltre, lungo tutta la giornata, a partire dalle ore 10:30 ogni mezz'ora, si avrà la possibilità di prendere parte alle visite guidate nel Museo del Territorio.

C’è un forte invito alla partecipazione, per chiunque sia disponibile, in particolar modo per i più giovani: in un periodo dove la sostenibilità ambientale è, purtroppo, quasi un'utopia, l'educazione a determinati temi è essenziale per poter crescere con la giusta responsabilità verso questi territori così unici, informandosi e avendo cura di rispettare ciò che abbiamo intorno, imparando anche ad amarlo.