Garfagnana



San Romano, aperte le iscrizioni ai campus estivi

martedì, 28 maggio 2019, 17:34

Sono aperte le iscrizioni ai campus estivi 2019 organizzati dal comune di San Romano in Garfagnana. Come per il precedente anno, i campus inizieranno lunedì 1 luglio presso il plesso scolastico sede della scuola dell’infanzia e primaria “Centro Educativo Ricreativo“ per ragazzi/e dai 7 ai 14 anni e “Centro Estivo Infanzia“ per bambini/e dai 3 ai 6 anni di età.



Ai partecipanti verranno proposte sia attività educative e ricreative presso la sede dei centri, sia escursioni sul territorio, laboratori didattici, corsi di lingua inglese, cucina, nuoto, calcio, danza, e tanto altro… Tantissimo divertimento e svago attende quindi i partecipanti all’iniziativa. Quest’anno il filo conduttore sarà “la magia“.



I campus dureranno 6 settimane dal 1 luglio al 9 agosto, dal lunedì al venerdì, con orario 8.30/16.30. Copia della domanda di iscrizione è scaricabile dal sito del comune all’indirizzo: www.comune.san-romanoin-garfagnana.lu.it o reperibile direttamente presso l’ufficio scuola del comune di San Romano in Garfagnana.



Il numero dei posti è fissato in massimo 55 a settimana per entrambi i gruppi. I campus verranno attivati con minimo 18 iscritti a settimana. Quota per gli utenti residenti nei comuni di San Romano in Garfagnana, Camporgiano, Vagli Sotto, Piazza al Serchio, Minucciano, Sillano/Giuncugnano euro 45,00= a settimana compreso il servizio mensa.



Per i residenti in altri comuni, quota settimanale di euro 60,00= a settimana compreso il servizio mensa. La quota non comprende i costi relativi alle uscite. Maggiori informazioni sono reperibili sulla domanda di iscrizione. La responsabile del servizio, Rag. Crudeli Stefania, è a disposizione per fornire informazioni in merito, al n. 0583613181.



Le domande scadono il 14 giugno.