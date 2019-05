Garfagnana : bolognana



Scontro pullman-furgone, due feriti

lunedì, 20 maggio 2019, 13:02

Brutto incidente stamattina, intorno alle 8.30, sulla provinciale a Bolognana, nel comune di Gallicano, proprio nei pressi del cavalcavia al bivio per Fornaci di Barga.



Tutta da chiarire l'esatta dinamica dell'episodio ma, da una prima e sommaria ricostruzione dell'accaduto, pare che siano rimasti coinvolti due mezzi, un pullman Ctt Nord K2033 modello Iveco 315 e un furgoncino, e che si siano scontrati per motivi ancora tutti da accertare.



Subito è stata chiamata la centrale del 118 che ha inviato sul posto i sanitari. Due pazienti sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso.