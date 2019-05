Servizio civile, cinque nuovi bandi per 41 posti all'Asl

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 16 maggio 2019, 14:23

Martedì 21 maggio, alle 10, a Gramolazzo, presso il molo sul lago in località Rimessa di Agliano, si procederà alla sottoscrizione della convenzione fra regione e comune relativa al finanziamento dei lavori di realizzazione della pista ciclopedonale e parco giochi-campeggio

giovedì, 16 maggio 2019, 12:28

Tre unità G.A.V. (guardia ambientali volontarie) inquadrate come volontarie all’interno del servizio di polizia locale per il decoro e la salvaguardia del territori

giovedì, 16 maggio 2019, 12:05

Giornata da non perdere nella Riserva Naturale Statale dell'Orecchiella, domenica 19 maggio: per il progetto RiservAmica, organizzato dal raggruppamento carabinieri Biodiversità di Lucca, avrà luogo un giorno all'insegna del rispetto e dell'educazione ambientale

mercoledì, 15 maggio 2019, 15:50

“Le cure palliative – una rete a sostegno della persona e della famiglia”. E’ questo il titolo dell’incontro organizzato dall’Azienda USL Toscana nord ovest in programma venerdì 17 maggio alle 21 all’interno del modulo Cure Palliative “Le Piane” in via Provinciale a Villetta, nel comune di San Romano in Garfagnana

mercoledì, 15 maggio 2019, 14:48

Il candidato a sindaco Armando Pasquinelli, della lista "Prima Molazzana", riporta alcune segnalazioni fatte dai cittadini del comune in merito alla messa in sicurezza delle strade

mercoledì, 15 maggio 2019, 12:28

Simone Simonini torna a parlare delle problematiche del suo comune, Molazzana, in uno dei suoi ultimi interventi come consigliere uscente