Garfagnana



Servizio civile: due nuovi posti al comune di Castiglione

mercoledì, 22 maggio 2019, 17:30

Una nuova opportunità rivolta ai giovani grazie al comune di Castiglione di Garfagnana: è stato approvato dalla Regione Toscana il progetto “Libri come ponti” per due posti, che si vanno così ad aggiungere ai due già attivi.

Il bando, promosso dalla regione Toscana nell’ambito del progetto Giovanisì e finanziato dal POR FSE 2014/2020, è attivo dal 9 maggio al 7 giugno.

Con questi progetti viene offerta ai giovani la possibilità di vivere un’esperienza di 12 mesi a fianco di operatori specializzati (professionali o volontari) nell’ambito dei servizi sociali e non, rivolti sia alla persona che al territorio, gestiti da Enti locali e Associazioni di volontariato.

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente on line, accedendo al sito:https://servizi.toscana.it/sis/DASC e seguendo le apposite istruzioni.

E’ possibile presentare la domanda: tramite carta sanitaria elettronica (CNS- carta nazionale servizi sanitari) rilasciata da Regione Toscana, munita di apposito PIN, tramite un lettore di smart card; la carta sanitaria elettronica (CNS) deve essere stata preventivamente attivata. Per informazioni su come attivare la carta ed ottenere il relativo PIN consultare il sito: http://www.regione.toscana.it/servizi-online/servizi-sicuri/carta-sanitaria-elettronica.

In caso di accesso al sito per la domanda on line con CNS non è necessario allegare copia di un documento di identità;

con accesso senza carta sanitaria elettronica (CNS) accedendo al sito sopra indicato, seguendo le istruzioni fornite sul sito medesimo; in questo caso è necessario allegare alla domanda copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità.

Prima dell’invio della domanda deve essere sempre allegato il Curriculum Vitae completo di data e firma autografa per esteso (il CV, in formato pdf, deve essere precedentemente salvato sul proprio computer/usb, per poter essere allegato alla domanda).

Scadenza per la presentazione della domanda: venerdì 7 giugno alle 14.

Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.