Garfagnana



Servizio civile, quattro posti a Camporgiano

mercoledì, 22 maggio 2019, 13:15

La regione Toscana ha finanziato il progetto di servizio civile presentato dal comune di Camporgiano “Parola d’ordine - Efficienza” che prevede la selezione di quattro volontari da impiegare per 30 ore settimanali su cinque giorni e per 12 mesi, presso il municipio e la biblioteca comunale, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.



La domanda può essere presentata esclusivamente sulla piattaforma on line della regione Toscana, tramite la propria carta sanitaria regolarmente attivata, entro il 7 giugno alle 14, pena esclusione.



Ulteriori informazioni sono pubblicate sul sito istituzionale: www.comune.camporgiano.lu.it – Sezione: Concorsi ed Opportunità.