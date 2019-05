Sfida a tre a Gallicano: vince Saisi

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 27 maggio 2019, 16:51

Fattosi da parte il sindaco Mario Puglia, il comune di Vagli Sotto viene "ereditato" dal candidato sindaco Giovanni Lodovici ("Vagli C'è") che conquista il 51,16 % dei voti (353) e supera l'avversario politico Mario Giuseppe Coltelli, fermo al 48,84 % (337)

lunedì, 27 maggio 2019, 16:34

Con 795 voti la candidata a sindaco di San Romano in Garfagnana Raffaella Mariani conquista la carica di primo cittadino del comune. Era l'unico comune in cui correva una lista sola: "Uniti per San Romano". Per Mariani quindi si trattava solo di superare il 50+1 % dell'affluenza

lunedì, 27 maggio 2019, 16:29

Dopo l'uscita di scena di Dorino Tamagnini, l'incarico di sindaco passa a Francesco Pioli ("Tradizione e Futuro") che supera la prova delle urne conquistando 497 voti (62,75 %) contro i 295 (37,25 %) del candidato opposto Alberto Comparini ("Il Comune in Comune")

lunedì, 27 maggio 2019, 16:23

Michele Giannini, il sindaco uscente di Fabbriche di Vergemoli, viene riconfermato nel suo incarico di primo cittadino. A decretarlo sono state le urne che hanno detto: 322 voti alla lista "Insieme" (66,12 %) e 165 voti alla lista "Uniti Svoltiamo per Delio Paolini sindaco" (33,88 %)

lunedì, 27 maggio 2019, 16:16

Era una delle sfide più combattute, almeno sulla carta. Quella tra il sindaco uscente Daniele Gaspari ("Progetto Cambiamento") e Alessandro Lupetti ("Castiglione Viva"). Alla fine è riuscito a spuntarla il primo cittadino uscente che ha superato l'avversario politico per soli 70 voti (666 contro 596): 52,77 % contro 47,23 %)

lunedì, 27 maggio 2019, 16:10

Con 1.053 voti (80,50 %), contro i 255 (19,50 %) della lista opposta, il sindaco uscente di Camporgiano Francesco Pifferi ("Insieme per Camporgiano") supera il candidato Massimo Puppa ("Divergenti") e si riconferma alla carica di primo cittadino del comune