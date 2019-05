Garfagnana



Simonini: "A Molazzana possibile danno erariale?"

mercoledì, 15 maggio 2019, 12:28

Simone Simonini torna a parlare delle problematiche del suo comune, Molazzana, in uno dei suoi ultimi interventi come consigliere uscente.



"Sono venuto a conoscenza - esordisce Simonini - di un fatto abbastanza anomalo che farebbe presagire un episodio di cattiva amministrazione della giunta uscente. In particolare una sentenza che obbligherebbe la stessa amministrazione di Molazzana a pagare la cifra vicina ad una decina di migliaia di euro per una causa civile persa nella frazione di Cascio".



"La vicenda - spiega - riguarderebbe una situazione relativa ad una proprietà privata, con la quale a suon di ordinanze, il comune negli anni avrebbe commesso diverse irregolarità a discapito di un cittadino. Curiosa infatti, e forse non del tutto casuale, la dinamica, in quanto sembrerebbe che la situazione in oggetto, sia adiacente ad una proprietà di un'amministratore comune".



"Difficilmente e poco comprensibile - attacca il consigliere - come il comune si sia interessato così nello specifico e con accanimento ad un terreno rurale, senza che si evidenziassero reali interessi o benefici per la popolazione. A questo punto, a ragion di logica, è probabile che i cittadini di Molazzana pagheranno situazioni riguardanti, più che fatti di interesse pubblico, un contenzioso personale? Oltre al danno, inoltre, è possibile che vi sia la beffa? In quanto sembrerebbe vi siano estremi per un risarcimento danni, dovuto ad altri aspetti connessi al fatto rilevato? Infine, tra le altre cose, la sentenza avrebbe invitato il comune di Molazzana ad astenersi per il futuro, da ogni attività di molestia della proprietà della ricorrente".



"Insomma - conclude Simonini - potremmo essere di fronte a un danno erariale? In ogni caso una domanda viene spontanea: il vicesindaco attuale, e candidato alla carica di sindaco, ne era a conoscenza dell'operato della sua amministrazione? Che ruolo ha avuto in tutto ciò in qualità di vicesindaco?"